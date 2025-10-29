Bárbara Cam, modelo peruana que ha destacado en varios certámenes de belleza, sufrió una brutal golpiza en la conocida discoteca Bazar de Miraflores. La joven, exrepresentante de Ánchash en el Miss Perú, denunció el caso a través de sus redes sociales, donde compartió fuertes imágenes de cómo quedó tras ser atacada por una mujer cuya identidad, hasta ahora, no ha podido identificar.

La reina de belleza y recordada Miss Vendimia Paracas 2023 también se presentó en vivo este martes 28 de octubre en el programa de Magaly Medina, 'Magaly TV, la firme', para brindar más detalles del terrible suceso que le ha dejado secuelas, como afectaciones en su visión.

Bárbara Cam, exMiss Perú Áncash, denuncia brutal agresión en conocida discoteca de Miraflores

Según contó Bárbara Cam, todo sucedió el fin de semana, cuando se acercó de forma tranquila a un box de la reconocida discoteca Bazar de Miraflores, donde suelen hacer su presencia los famosos de la farándula nacional, al notar a su saliente en aparente estado de ebriedad de la mano de otra mujer.

Al consultar a la fémina sobre la situación, esta última tuvo una reacción violenta. "Me dijo: 'Coge tu bolso y lárgate de mi box'. Lo que hago en ese momento: me agacho, cojo el bolso. Y la tipa se para y como que me pecha. En eso, levanta la botella de whisky y me la revienta en la cabeza, y me dice: '¡Lárgate de mi box!'. Tengo como 15 puntos en mi cabeza", reveló visiblemente afectada.

Exponen videos del violento ataque a Bárbara Cam

El programa 'Magaly TV, la firme' tuvo acceso a las grabaciones de la discoteca. Aunque no pudieron obtener la secuencia completa, señalan que Bárbara se acercó a la mujer y que, tras unos segundos de conversación, la amiga de la modelo le habría lanzado una cubeta de hielo a la desconocida, quien explotó y agredió con la botella a Cam.

La reina de belleza de 31 años denunció también que su agresora le clavó el pico roto de una botella en la pierna y continuó golpeándola hasta que personal de seguridad la sacó del local; ya afuera, identificó al presunto administrador de la discoteca, quien negó su cargo y no le brindó ayuda.

Según un audio compartido por ella, posteriormente logró comunicarse con el dueño del establecimiento, quien aseguró desconocer el caso pero se ofreció a apoyarla a través del administrador, aunque luego dejó de responder a una segunda llamada. Mientras tanto, la discoteca Bazar fue clausurada por la Municipalidad de Miraflores el martes 28 de octubre, pero por motivos no relacionados con la agresión, la cual habría sido denunciada por Bárbara como intento de homicidio.