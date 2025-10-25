HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

Magaly Medina se quedó en shock al ver las imágenes en las que este influencer se grababa lanzando billetes a abuelitos de escasos recursos, quienes, por necesidad, no tenían otra opción que recogerlos del suelo. 

Magaly Medina se indignó al ver las polémicas imágenes del tiktoker Lemon Pay. Foto: ATV.
Magaly Medina se mostró indignada por las impactantes imágenes del tiktoker Lemon Pay, quien se grabó humillando a adultos mayores de escasos recursos al lanzarles billetes al suelo para que los recojan por necesidad. El influencer se volvió viral rápidamente, pero su identidad era un misterio, ya que aparecía vestido completamente de negro y con una máscara de pájaro antigua que ocultaba su rostro.

Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ no dudó en revelar la verdad. Luego de difundir el polémico video, la ‘urraca’ expuso en vivo la identidad real del sujeto, asegurando que se trata de José Sebastián Cusquisiban Benítez.

Magaly arremete contra tiktoker Lemon Pay por su denigrante trato a adultos mayores

Tras revelar la identidad del polémico creador de contenido, Magaly Medina señaló que no sabía con exactitud que ocurrió con las redes sociales oficiales de Lemon Pay, pues actualmente no son visibles, y dejó entrever que podrían haber sido dados de baja como consecuencia de su repudiado video viral

“Este tipo apareció para pedir disculpas, pero con su máscara. Encima ni siquiera tiene la valentía de disculparse con los abuelitos mendigos de las calles de Lima que humilló. Ahí está pidiendo disculpas, pero ya no sirven de nada, porque según él, estaba haciendo un experimento social. Que se vaya a hacer eso con sus amigos, a ver si se lo toleran, pero que no abusen de los pobres adultos mayores”, expresó indignada la conductora de ATV.

Magaly Medina asegura que Lemon Pay lanzaba solo S/10 a adultos mayores

Magaly Medina también acusó que el tiktoker Lemon Pay solo les arrojaba S/10 a los adultos mayores de escasos recursos, razón por la cual lo calificó de “tacaño”.  

“Es más, yo dije 100 soles le está entregando, porque me pareció ver un billete celeste. Pero no, son unos miserables 10 soles. Encima todavía un tacaño, si vas a humillar a la gente por lo menos dales algo más, ya que para estos señores 10 soles es lo que hacen en un día vendiendo sus golosinas”, sentenció Medina.

