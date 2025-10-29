Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado
La exmiss Perú Suheyn Cipriani se está dando una oportunidad en el amor con un joven de la selva, pero Magaly Medina sorprendió al público al destapar en vivo su peligroso pasado.
Suheyn Cipriani le aseguró a Magaly Medina que se está dando una nueva oportunidad en el amor con un joven natural de Iquitos, con quien ya fue ampayada besándose en una discoteca. La exmiss Perú, de 29 años, se mostró feliz por su actual momento sentimental y dejó atrás su conflictiva relación con el salsero César Vega, padre de su hija.
Sin embargo, la figura de ATV no tardó en destapar el oscuro y peligroso pasado del saliente de la modelo, quien se llama Basten Flores Torres, de 34 años, y quien fue investigado por diversos delitos, entre ellos posesión de explosivos, hurto agravado y fraude informático.