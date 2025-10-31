Luisito Sánchez, integrante del grupo Skándalo, rompió su silencio tras el adelanto de la participación de su expareja y madre de su hijo, Leslie Moscoso, en el programa 'El valor de la verdad'. El cantante confesó sentirse afectado por las duras declaraciones que la exbailarina compartirá en la entrevista con Beto Ortiz, y sobre todo manifestó su preocupación por el impacto que estas revelaciones podrían tener en su hijo. “Lo que más me preocupa es cómo pueda tomar mi pequeño este tipo de cosas”, expresó.

En conversación con Trome, Luis Sánchez señaló que entiende que la actriz cómica es una mujer madura y fuerte, pero admitió que la situación lo toca profundamente a nivel personal y familiar. “Me afecta porque tenemos un hijo, y quisiera que todo esto no lo lastime emocionalmente”, declaró, dejando en claro que, aunque respeta las decisiones de su expareja, hubiera preferido que lo informara antes de grabar el programa.

Leslie Moscoso y sus dos hijosFoto: captura/TikTok

Luisito Sánchez se conmueve por testimonio de Leslie Moscoso en 'EVDLV', pero confiesa estar preocupado por su hijo

El integrante de Skándalo señaló que conoció sobre la participación de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad' gracias a Ernesto Pimentel, más conocido como La Chola Chabuca, y no directamente por la exintegrante de la 'Casa de la comedia'. “Con Leslie no hablamos, pero sería bueno hacerlo por el bienestar de nuestro hijo”, comentó.

En el adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, Leslie Moscoso se mostró visiblemente afectada al contar los episodios más dolorosos de su vida, incluyendo el calvario que vivió cuando se enteró de que su exesposo, Carlos Cortés, habría realizado tocamientos indebidos a su hija. En el mismo avance, también se escucha un audio de amenaza en el que Cortés le dice: “Tú sabes que con 200 soles te desaparezco. Te vas a ir a la tumba. Yo me voy a la cárcel...”.

Ante ello, Luisito expresó su empatía por la madre de su hijo. “Debe haber sido muy complicado y fuerte decir todo eso en televisión, pero sé que ella es una mujer valiente y saldrá adelante”, afirmó, mostrando apoyo pese a la distancia emocional entre ambos.

Luisito Sánchez no descarta sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'

Al ser consultado sobre si él aceptaría participar en 'El valor de la verdad', Luisito Sánchez no cerró las puertas a la posibilidad, aunque dejó claro que lo pensaría con calma. “Nunca hay que decir nunca. He tenido algunas llamadas, pero tendría que conversarlo con mis hijos primero”, explicó el cantante.

La entrevista de Leslie Moscoso con Beto Ortiz se emitirá el 2 de noviembre, donde abordará temas sensibles de su vida personal, como su relación con Pedro Loli, las amenazas que recibió de su exesposo Carlos Cortés y los difíciles episodios que marcaron su historia.