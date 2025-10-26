HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete
Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete      Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete      Temblor de magnitud 3,6 remeció Cañete      
Espectáculos

'El valor de la verdad' en vivo hoy con Nadeska Widausky: canal, hora y dónde ver el programa de Beto Ortiz

Conducido por Beto Ortiz, 'El valor de la verdad' vuelve a la farándula con Nadeska Widausky, quien revelará detalles sobre su vida y su relación con Gerald Oropeza.

Nadeska Widausky este domingo 26 de octubre en 'El valor de la verdad'.
Nadeska Widausky este domingo 26 de octubre en 'El valor de la verdad'. | Foto: captura YouTube

'El valor de la verdad', programa conducido por Beto Ortiz en Panamericana Televisión, retoma su enfoque en la farándula tras una breve incursión en temas políticos. En esta nueva edición, el espacio recibirá a la modelo peruana Nadeska Widausky, quien se sentará en el temido sillón rojo para responder preguntas que prometen revelar aspectos desconocidos de su vida personal y su vínculo con Gerald Oropeza, figura mediática por su relación con redes de narcotráfico.

En su última entrega dedicada al mundo del espectáculo, el programa tuvo como invitado a 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, quien estuvo en prisión tras ser acusado de abuso sexual. Con este antecedente, la presencia de Widausky anticipa una noche cargada de confesiones que podrían sacudir nuevamente la pantalla chica.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, pese a haber bebido: "Salió cero alcohol"

lr.pe

¿En qué canal ver 'El valor de la verdad' con Nadeska Widausky?

La edición de 'El valor de la verdad' con Nadeska Widausky será transmitida en vivo por Panamericana Televisión, a través de su señal abierta en el canal 5 para todo el territorio peruano. Además, quienes cuenten con servicio de cable podrán seguir el programa mediante operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV, que incluyen la señal de Panamericana en su parrilla.

Si te encuentras fuera de Perú, el episodio estará disponible en el canal oficial de YouTube del programa, donde se transmitirá en simultáneo y quedará alojado para su reproducción en cualquier momento desde cualquier dispositivo.

PUEDES VER: ‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dio una puñalada en el corazón”

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad'?

La participación de Nadeska Widausky en 'El valor de la verdad' será transmitida este domingo 26 de octubre a las 10.00 p. m., en el horario estelar de Panamericana Televisión. El episodio se emitirá justo después del dominical 'Panorama', por la señal abierta del canal 5.

  • 'El valor de la verdad' en vivo con Nadeska Widausky en Perú, Colombia y Ecuador: domingo 26 de octubre a las 10.00 p. m.
  • 'El valor de la verdad' en vivo con Nadeska Widausky en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: domingo 26 de octubre a las 9.00 p. m.
  • 'El valor de la verdad' en vivo con Nadeska Widausky en Bolivia y Venezuela: domingo 26 de octubre a las 11.00 p. m.
  • 'El valor de la verdad' en vivo con Nadeska Widausky en Chile, Brasil y Argentina: domingo 26 de octubre a las 12.00 a. m.
Notas relacionadas
Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, pese a haber bebido: "Salió cero alcohol"

'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, pese a haber bebido: "Salió cero alcohol"

LEER MÁS
‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dio una puñalada en el corazón”

‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dio una puñalada en el corazón”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

LEER MÁS
Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

LEER MÁS
Karla Tarazona responde sobre rumores de su renuncia a Panamericana por ingreso de Gisela: "No soy hipócrita"

Karla Tarazona responde sobre rumores de su renuncia a Panamericana por ingreso de Gisela: "No soy hipócrita"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

LEER MÁS
Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025