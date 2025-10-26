'El valor de la verdad' en vivo hoy con Nadeska Widausky: canal, hora y dónde ver el programa de Beto Ortiz

Nadeska Widausky este domingo 26 de octubre en 'El valor de la verdad'. | Foto: captura YouTube

Nadeska Widausky este domingo 26 de octubre en 'El valor de la verdad'. | Foto: captura YouTube

'El valor de la verdad', programa conducido por Beto Ortiz en Panamericana Televisión, retoma su enfoque en la farándula tras una breve incursión en temas políticos. En esta nueva edición, el espacio recibirá a la modelo peruana Nadeska Widausky, quien se sentará en el temido sillón rojo para responder preguntas que prometen revelar aspectos desconocidos de su vida personal y su vínculo con Gerald Oropeza, figura mediática por su relación con redes de narcotráfico.

En su última entrega dedicada al mundo del espectáculo, el programa tuvo como invitado a 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, quien estuvo en prisión tras ser acusado de abuso sexual. Con este antecedente, la presencia de Widausky anticipa una noche cargada de confesiones que podrían sacudir nuevamente la pantalla chica.

¿En qué canal ver 'El valor de la verdad' con Nadeska Widausky?

La edición de 'El valor de la verdad' con Nadeska Widausky será transmitida en vivo por Panamericana Televisión, a través de su señal abierta en el canal 5 para todo el territorio peruano. Además, quienes cuenten con servicio de cable podrán seguir el programa mediante operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV, que incluyen la señal de Panamericana en su parrilla.

Si te encuentras fuera de Perú, el episodio estará disponible en el canal oficial de YouTube del programa, donde se transmitirá en simultáneo y quedará alojado para su reproducción en cualquier momento desde cualquier dispositivo.

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad'?

La participación de Nadeska Widausky en 'El valor de la verdad' será transmitida este domingo 26 de octubre a las 10.00 p. m., en el horario estelar de Panamericana Televisión. El episodio se emitirá justo después del dominical 'Panorama', por la señal abierta del canal 5.