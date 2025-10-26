HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Espectáculos

Beto Ortiz afirma que no conoce el trabajo de Curwen y desmiente rumores sobre una posible aparición en EVDLV: "No daría rating"

El conductor de 'El valor de la verdad' mencionó que no consume los programas conducidos por el creador de contenido y que otros streamers podrían resultar más provechosos para el espacio televisivo.

Recientemente, han comenzado a participar diversas figuras políticas en 'El valor de la verdad'. Foto: composiciónLR/YouTube
Recientemente, han comenzado a participar diversas figuras políticas en 'El valor de la verdad'. Foto: composiciónLR/YouTube

Beto Ortiz participó en la última edición del podcast 'Inquilinos' y reveló no conocer los programas del también periodista Víctor Caballero, mejor conocido como Curwen, quien recientemente reveló que tuvo un acercamiento de la producción de 'El valor de la verdad', programa conducido por Ortiz, para cuestionar a la congresista Patricia Chirinos.

El comunicador utilizó el espacio para desmentir dicha invitación y señalar que el creador de contenido "no daría rating" al programa dominical, a diferencia de otros streamers.

Curwen responde a congresista Rosangella Barbarán tras críticas: "Lo único que usted hace es obedecer órdenes"

¿Qué dijo Beto Ortiz de Curwen?

Beto Ortiz relató que Curwen se acercó años atrás al canal en el que trabajaba para solicitar empleo, pero que no quedó seleccionado ni fue él el encargado de entrevistarlo.

"La verdad es que no he visto nunca su contenido. Él estuvo una vez en canal 2 pidiéndonos chamba, no me acuerdo si para la 'Noticia Rebelde' o alguno esos programas que hacíamos, pero no quedó", contó.

Por otra parte, el periodista expresó que otros influencers, como Cristorata, sí podrían generar interés de ser invitados para 'El valor de la verdad'.

"Cristorata sí (daría rating). Hemos estado en conversaciones. Creo que él sería un hit porque es un ídolo de la juventud, el otro pata no sé ídolo de quién será. Para estar en El Valor de la Verdad tienes que ser un personaje masivo", explicó.

Curwen asegura que está dispuesto a ir a ‘El valor de la verdad’

Durante una edición de su pódcast 'Brutalidad política', Curwen comentó que ya había recibido una invitación previa por parte de la productora de 'El valor de la verdad', aunque no pudo asistir en esa ocasión debido a que se encontraba de viaje.

Caballero precisó que no tendría inconveniente en formar parte del panel de invitados del programa conducido por Beto Ortiz, especialmente en su nueva etapa, en la que se aborda con mayor frecuencia temas políticos.

“Me invitó producción, pero no pude porque estaba de viaje. Si hubiera ido. Yo no tengo ningún problema. Me gustaría participar en otra oportunidad si el programa se mantiene”, señaló el periodista.

