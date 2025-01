Leslie Moscoso, una de las actrices cómicas más apreciadas de la televisión peruana, ha tomado una decisión significativa en su trayectoria profesional. Tras 14 años dedicados a la comedia, la talentosa artista ha optado por dejar atrás este género y concentrarse en nuevas oportunidades que se presentan en su camino.

Se sabe que Leslie Moscoso comenzó su incursión en la comedia en diversos programas de televisión peruanos, ganando notoriedad por su carisma y talento en la interpretación de personajes humorísticos. Su participación en ‘Risas de América’, uno de los programas más populares del género en el país, marcó su consolidación como una gran actriz cómica.

El anuncio de Leslie Moscoso

En entrevista con el diario Trome, Leslie Moscoso anunció que este 31 de enero del presente año concluirá su contrato con ‘La casa de la comedia’, marcando el fin de su carrera como actriz cómica.

“Le digo adiós a mi faceta de actriz cómica. Tomé la decisión de retirarme de la comicidad desde el año pasado; fue difícil, pero deseo salir de mi zona de confort y enfocarme en otros proyectos que tengo bajo el brazo”, detalló al citado medio.

Asimismo, Leslie Moscoso rememoró que desde 2010 ha trabajado como actriz cómica, iniciando su carrera en el programa ‘Risas de América’. Esta experiencia le ha brindado la oportunidad de mantener a sus hijos y financiar su formación profesional.

“Son 14 años de carrera artística. La comicidad me ha dado mucho, me ha permitido sacar adelante a mis hijos sola, me compré mi casita, mi negocio, y pude pagarme mi profesión (abogada). Siempre recordaré esa linda etapa con mucha gratitud”, agregó.

Se siente muy agradecida con el programa

Por otro lado, Leslie Moscoso expresó su gratitud hacia ‘La casa de la comedia’, destacando la oportunidad que le brindaron para ser reconocida como artista y para conectar con un público diferente.

“Mi contrato con ‘La casa de la comedia’ culmina a finales de este mes. Siempre les voy a agradecer por tanto cariño, por valorarme como artista y darme la oportunidad de conocer un público nuevo. Mi contrato termina a finales de este mes y con él cierro mi etapa en la comicidad, por eso voy a disfrutar mucho estos últimos días”, finalizó en su entrevista.