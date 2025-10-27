La modelo Nadeska Widausky fue la reciente invitada de 'El Valor de La Verdad' donde reveló una serie de pasajes de su vida personal, así como anécdotas con conocidos personajes del medio. Entre ellos, uno de los nombres que resonó fue el del exfutbolista, Jefferson Farfán. La bailarina contó en el sillón rojo la manera en que conoció a la 'Foquita' dentro de su popular 'Búnker' y el tipo de relación que entablaron tras ello.

Según Widausky, en un principio no tuvo idea de que se trataba de la mansión de Farfán, debido a que la razón principal por la cual asistió, fue por acompañar a una orquesta que ese día tenía un show pactado en la discoteca privada. "Llegué por casualidad, iba acompañando a una orquesta, me dijeron vamos tenemos una presentación de cuatro horas en un lugar equis. Les dije okay y cuando llegué no sabía que era la casa de él", comentó.

Señaló que logró darse cuenta de que se trataba del inmueble del exfutbolista cuando lo vio rodeado de sus demás invitados dentro de la discoteca. Resaltó además, que junto a sus conocidos fueron muy respetuosos con ella. "Bajamos a la discoteca, ya una vez dentro me di cuenta de que estaba él (Farfán). (...) Bastante respetuosos conmigo, me invitaron una botella de wisky o de ron", contó.

Nadeska Widausky revela que Farfán le escribió tras encuentro

Asimismo, Widausky admitió que luego del encuentro la 'Foquita' sí le escribió en una de sus redes sociales, tras haber sido consultada sobre ello por el presentador Beto Ortiz. Sin embargo, no dudó en aclarar que a pesar de eso no lograron entablar una relación de amistad, evidenciando así de que se trató de un acercamiento fallido entre ambos. "Posterior a este encuentro me escribió al Instagram. (...) No se dio una amistad, fue más una pequeña comunicación", explicó.

La también bailarina, se animó a revelar más detalles y aseguró que pasados unos días de la coincidencia en su casa, Farfán 'le mandó saludos' a través de uno de sus amigos arqueros. "A los días un amigo suyo, que era arquero de un equipo, me dijo que estaba junto a él y que me mandaba saludos. (...) Le puse 'gracias'... fue todo lo que respondí".

De inmediato Nadeska indicó que aquella corta respuesta pudo haber sido la razón por la que una relación cercana entre ambos no prosperara, pues no continuó con la conversación. "Me mandó saludos como para iniciar una amistad, pero tuve una respuesta tan seca que no se dio nada. Ahí quedó". Finalizó aceptando que la 'Foquita' no le interesó.