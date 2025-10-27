HOYSuscripcion LR Focus

Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz con dos personas, incluyendo otro futbolista

La modelo Nadeska Widausky remeció 'El valor de la verdad' con sus revelaciones. Además de exponer el engaño a 'Chemo' Ruiz, reconoció que el expelotero le abrió las puertas en la televisión.

Nadeska Widausky apareció en 'El valor de la verdad' este domingo 27 de octubre.
Nadeska Widausky apareció en 'El valor de la verdad' este domingo 27 de octubre. | Foto: composición LR/Instagram/EVDLV

Nadeska Widausky se llevó a casa S/.25.000 este domingo 26 de octubre, tras abrirse sobre aspectos íntimos de su vida personal. Durante su participación, la figura de Chollywood sorprendió al revelar dos infidelidades cometidas mientras mantenía una relación con el exfutbolista Marco 'Chemo' Ruiz, a quien engañó con otro jugador y también con un empresario.

Pero sus confesiones no terminaron ahí. Nadeska también reveló que tuvo un vínculo con Christian Cueva cuando él aún estaba casado con Pamela López, y detalló la generosa suma de dinero que el futbolista le habría regalado durante ese tiempo.

PUEDES VER: Nadeska Widausky destapa detalles de la vez que conoció a Jefferson Farfán en su búnker: "Luego me escribió"

lr.pe

Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz

La cuarta pregunta para Nadeska Widausky puso sobre la mesa su infidelidad hacia 'Chemo' Ruiz. Al ser consultada si había engañado al exfutbolista, respondió con un rotundo "sí", confirmado además por el polígrafo. Al profundizar en el tema, reveló que se trató de otra figura del fútbol y de un empresario.

Aunque evitó dar nombres, la modelo confesó que tenía sentimientos por el pelotero con el que engañó al exesposo de Dorita Orbegoso, mientras que el empresario al que hace alusión representaba un respaldo económico. "En ese entonces, el empresario era un soporte económico muy importante; el otro era para mi gusto", declaró. Ante esa confesión, Beto Ortiz, conductor del programa, lanzó con ironía: "Uno era el soporte, otro era el gusto y, ¿Marco qué venía a ser? ¿Un huev**?".

PUEDES VER: Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

lr.pe

Nadeska Widausky reconoce que 'Chemo' Ruiz fue su trampolín a la fama y lamenta su fallida relación

Ante las palabras de Beto Ortiz, Nadeska Widausky se sinceró y reconoció que 'Chemo' Ruiz le abrió las puertas de la fama. "Fue mi camino para entrar a la televisión", reveló. No obstante, aseguró que no tenía esa intención con el ahora comentarista deportivo, pero la dueña de la orquesta en la que trabajaba en ese entonces fue quien planificó esa situación.

Más adelante, la cantante lamentó haber jugado con los sentimientos del exfutbolista de Universitario de Deportes, a quien no dudó en elogiar por su calidad humana. "Intenté estar con él. Lo que no nace no crece. No se dio. Tuve que hablar con él, decirle la verdad, que ya no podía más. Aparte que no era justo para él. Con el tiempo me di cuenta de que era una excelente persona, un excelente hombre, que tenía una hermosa familia y que no era justo para él", sentenció.

