Magalí Benejam, modelo de 30 años y representante de Argentina en el reciente Miss Universo 2024, se encuentra en el centro de una controversia que resultó en la pérdida de su título. La organización del certamen tomó la decisión de despojarla de la corona tras una serie de declaraciones que causaron revuelo en el ámbito de los concursos de belleza.

Aunque el evento se llevó a cabo en noviembre de 2024, con la victoria de Victoria Kjaer de Dinamarca, el conflicto estalló semanas después, cuando la argentina ofreció una entrevista al creador de contenido ‘King Lucho’. Durante la conversación, la modelo compartió su experiencia en el certamen y expresó opiniones que generaron incomodidad entre diversas personas, incluidos los organizadores del evento.

¿Qué dijo Magalí Benejam para que le arrebataran el título de Miss Universo Argentina?

Magalí Benejam brilló al posicionarse entre las 12 finalistas del certamen Miss Universo 2024, al igual que la peruana Tatiana Calmell. Aunque era considerada una de las favoritas para alzarse con la corona, no logró obtener el título y actualmente enfrenta una controversia que le ha costado su título. La modelo argentina generó polémica al calificar de “villana” a la representante de República Dominicana, Celinee Santos, por su participación en el reciente certamen.

"Me sorprendió que haya entrado a un top 30, dije, ahora entendí la dinámica del concurso porque como marca no le convenía que ganara en ninguno de los aspectos, y que pasase a un top 30 era política. Eso sí, era bellísima, tenía un lomazo, pasarela, buen closet... pero quizá ella quería ser la villana de la edición", declaró Magalí en YouTube.

Magalí Benejam perdió su corona tras dar sus polémicas declaraciones al influencer argentino 'King Lucho'. Foto: Youtube.

Asimismo, hizo mención del vestido de gala de su colega, Miss Puerto Rico, lo que provocó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. "Para mí, (el peor vestido de noche) fue el de Puerto Rico. Creo que fue una completa decisión de su organización, no creo que ella haya tenido voz ni voto acá porque lo que yo vi de su estilo durante la competición, había sido muy lindo”, sostuvo.

Miss Universo Argentina arremete contra la organización

Magalí Benejam expresó su sorpresa ante el desempeño de Victoria Kjaer Theilvig, quien se coronó como la nueva Miss Universo representando a Dinamarca. La argentina manifestó que no anticipaba que Kjaer alcanzara una posición tan destacada en el certamen. Además, Benejam cuestionó la imparcialidad de los jueces, sugiriendo que sus decisiones durante la competencia no reflejaban un criterio justo. "(Los jueces) se empezaron a mirar como diciendo 'esto no es lo que nosotros elegimos'. Eso fue lo que se sintió desde afuera", indicó.

“No creí que Dinamarca iba a llegar tan lejos. A la chica le habían aumentado la seguridad alrededor, iba con tres o cuatro (hombres) con ella", manifestó. También aseguró que el Miss Universo es un certamen de belleza “arreglado”. “Todos los años está arreglado, es muy político y este año no favorecía que gane alguien que hable español o una morocha, mi director me lo mencionó cuando terminó todo”, comentó.

Magalí Benejam criticó que los jueces hayan dado como ganadora a la Miss Dinamarca. Foto: Instagram.

Organización del Miss Universo le quita corona a Magalí Benejam

La organización de Miss Universo ha decidido destituir a Magalí Benejam de su cargo como Miss Universo Argentina 2024. Esta medida se tomó después de evaluar las declaraciones realizadas por la modelo en el canal de YouTube ‘King Lucho’, las cuales, según la institución, no reflejan los valores que promueve el certamen.

"Luego de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por Miss Magalí Benejam, y con base a nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirarle de inmediato el título de Miss Universo Argentina", dice el oficio. "Celebramos la diversidad, promovemos la inclusión y respetamos a todas las personas, independientemente de sus antecedentes, creencias o experiencias”, se lee en la web oficial de certamen.