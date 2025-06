¿Quién ganará el Miss Perú 2025? Estas son las favoritas del concurso de belleza

Con una imponente puesta en escena programada en la ciudad imperial del Cusco, el Miss Perú 2025 se prepara para coronar a su nueva reina hoy domingo 15 de junio. Un total de 37 candidatas compiten en la esperada gala final que es transmitida en vivo por YouTube, en un evento que promete emociones, sorpresas y mucho glamour.

La ganadora no solo sucederá a Tatiana Calmell, reconocida como Reina de las Américas en el Miss Universo 2024, sino que también asumirá la responsabilidad de representar a todo el país en el certamen internacional que se llevará a cabo en noviembre en Tailandia. La organización liderada por Jessica Newton ya ha revelado a las aspirantes, entre las que destacan varias favoritas tanto del público como de especialistas en concursos de belleza.

¿Quiénes son las favoritas a la corona del Miss Perú 2025?

Estas son las candidatas que, por su trayectoria, preparación y proyección, se perfilan como las favoritas del Miss Perú 2025 según expertos y seguidores del certamen:

Karla Bacigalupo – Miss Perú USA

Actriz y modelo, representa a la comunidad peruana en Estados Unidos. Con estudios en la Universidad de UCLA y experiencia en publicidad comercial, busca conquistar la corona con una propuesta que resalta la identidad bicultural. Su presencia en el Miss Perú 2025 ha generado gran expectativa, especialmente entre el público internacional.

Flavia López – Miss Huanchaco

Natural de Trujillo, Flavia López ha representado al Perú en el Teen Universo 2022, donde destacó por su elegancia y desenvolvimiento. A sus 20 años, es una de las participantes más jóvenes, pero también una de las más experimentadas en pasarelas. Su imagen fresca y profesionalismo la colocan como una de las favoritas.

Daniela Feijoó – Miss Ica

Con una sólida formación en Artes Escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Daniela ha trabajado en producciones televisivas como 'Chapa tu combi' y 'Luz de Luna'. Su experiencia actoral y presencia escénica la convierten en una candidata fuerte, con gran dominio del escenario y capacidad de oratoria.

Maricielo Gamarra – Miss San Martín

Maricielo Gamarra es la única candidata con títulos internacionales previos: Miss Grand Perú 2020 y Reina Hispanoamericana Perú 2023, logro que la convirtió en la segunda peruana en ganar ese certamen. Comunicadora y modelo profesional, llega al Miss Perú 2025 con amplio respaldo y experiencia.

Janet Leyva – Miss Callao

Reconocida figura del modelaje nacional e internacional, fue primera finalista en el Miss Model of the World 2016 y ganó el Top Model of the World 2018. Además, figuró en el top 20 del Miss Grand International 2022. Su seguridad y trayectoria en certámenes de alto nivel la posicionan como una de las grandes contendientes.

Mafer Ramírez – Miss La Punta

Modelo y creadora de contenido digital, se define como una mujer auténtica y energética. Ha captado atención en redes sociales por su estilo fresco y cercanía con el público joven. En su debut en el Miss Perú, apuesta por una propuesta integral que mezcla belleza, carisma y salud emocional.

Lista oficial de las candidatas del Miss Perú 2025

Estas son las 39 candidatas confirmadas para competir por la corona del Miss Perú 2025:

Miss Perú Amazonas: Rosario Gutiérrez

Miss Perú Ancash: Massiel Otiniano

Miss Perú Arequipa: Fabiana Paredes

Miss Perú Calca: Vanessa Pacheco

Miss Perú Callao: Janet Leyva

Miss Perú comunidad latina: Michelle Rhor Lesevic

Miss Perú Cusco: María Fernanda Sorolla Gómez

Miss Perú Gamarra: Angie Sánchez

Miss Perú Huanchaco: Flavia López

Miss Perú Huánuco: Eliza Ramos

Miss Perú Ica: Daniela Feijoó

Miss Perú Jaén: Viviana Rivasplata

Miss Perú Junín: Jannis Muller

Miss Perú La Libertad: Karla Abanto

Miss Perú La Molina: Jimena López Maya

Miss Perú La Punta: Mafer Ramírez

Miss Perú Lambayeque: Nataly Mora

Miss Perú Lima Metropolitana: Camila Chacón

Miss Perú Lima: Anyella Silva

Miss Perú Lima Centro: Sophi Quintanilla

Miss Perú Lima Este: Sheyla Zorrilla

Miss Perú Lima Norte: Yeniva Castro

Miss Perú Lima Oeste: Monic Moncada

Miss Perú Lima Sur: Mariángel de Lamas

Miss Perú Lima región norte: Almendra Palacios

Miss Perú Lima región sur: Georgina Blancas

Miss Perú Machupicchu: Sumactika Sara Carrillo

Miss Perú Madre de Dios: Angie Linarez

Miss Perú Máncora: Dulce Casós

Miss Perú Moquegua: Sylvana Miranda Sotelo

Miss Perú Pacasmayo: Claudia Meza

Miss Perú Piura: Daniela Bazán

Miss Perú Puno: Katherine Valencia

Miss Perú San Martín: Maricielo Gamarra

Miss Perú Tacna: Romina Osorio

Miss Perú Tumbes: Leydy López

Miss Perú Ucayali: Eliana Espinoza Castro

Miss Perú USA: Karla Bacigalupo

Miss Perú USA Florida: Micaela Luna

¿A qué hora y dónde ver el Miss Perú 2025?

La gala final del Miss Perú 2025 en vivo se llevará a cabo el domingo 15 de junio en el majestuoso Teatro Municipal del Cusco, ciudad histórica elegida como sede del certamen este año. La transmisión oficial será vía YouTube, en el canal de la organización Miss Perú.

Además, la etapa preliminar se realizó el viernes 13 de junio, donde las participantes fueron evaluadas por un jurado compuesto por figuras nacionales e internacionales. Las entradas para asistir de manera presencial aún están disponibles a través de la plataforma Teleticket.