Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo, admite que se casó antes de ingresar al certamen: “Le mandó un beso desde aquí”

La modelo Karla Bacigalupo, reciente ganadora del Miss Perú, impactó a los televidentes de ‘América espectáculos’ al confesar por primera vez que está casada con un norteamericano. Su boda se dio antes de ingresar al certamen que se llevó a cabo en el Cusco el pasado 15 de junio.

Si bien no quiso revelar la identidad de su esposo, aseguró que él está orgulloso de ella y que la ha apoyado en su camino hacia la corona nacional y su próxima participación en el Miss Universo 2025 en Tailandia.

“Yo sé que este sueño es de los dos. Los dos lo hemos conversado... Él está muy orgulloso de mí, me está apoyando. Le mando un beso desde aquí. Nosotros estamos soñando juntos. Sus sueños los apoyo lo más que puedo, él también está conmigo en este gran sueño”, señaló la reina de belleza de 33 años.

¿Karla Bacigalupo podría perder su corona del Miss Perú 2025 por estar casada?

Hasta el momento, Jessica Newton, directora del Miss Perú, no había confirmado que Karla Bacigalupo estuviera casada. Además, en las redes sociales de la reina de belleza no hay fotos que revelen una boda. Sin embargo, fue la exproductora de televisión Pati Lorena quien afirmó que, desde el 2023, las reglas de los certámenes han cambiado, permitiendo la participación de mujeres casadas, divorciadas, viudas, etc.

“Ahora puede ser casada, divorciada, viuda, con hijos, como sea, pero sí puedes participar”, declaró, dejando en claro que Bacigalupo no estaría infringiendo ninguna norma. Incluso en la entrevista con ‘América espectáculos’, Bacigalupo celebró de que los certámenes sean cada vez más inclusivos permitiendo que todas las mujeres participen sin importar su situación personal.

“Es maravilloso saber que la organización puede aceptar a todas las mujeres, sin importar estado civil o si tienen hijos. Esos aspectos son muy importantes para nuestras vidas, pero no nos definen. Nunca puede ser un limitante. Siento un orgullo de poder representar a muchas mujeres que están cumpliendo sus sueños a esta edad y casadas. No importa el contexto, siempre pueden perseguir sus sueños”, concluyó la modelo.

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la Miss Perú 2025?

Karla Bacigalupo, actual Miss Perú 2025, tiene 33 años y nació en Lima el 26 de diciembre de 1991. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, y años después se mudó a Estados Unidos para seguir su pasión por la actuación, tomando cursos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Gracias a esa formación, ha participado en cortometrajes como ‘You Can Only Blink Once’ y ‘Proof’, con los que busca visibilizar el talento femenino y representar al Perú en el ámbito artístico.

Con una estatura de aproximadamente 1,70 metros, Bacigalupo hizo su debut en el mundo de los certámenes de belleza con esta edición del Miss Perú. Tras recibir la corona, reafirmó su compromiso con causas sociales, destacando su trabajo con la ONG ‘1000 Niños de Jesús’, dedicada a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad.