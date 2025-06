Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

La modelo Karla Bacigalupo, representante de Perú - USA, fue coronada como Miss Perú Universo 2025 en la ceremonia final que se llevó a cabo en el complejo arqueológico Qoricancha, en Cusco. Con este triunfo, se convierte en la sucesora de Tatiana Calmell y será la encargada de representar al país en el certamen internacional Miss Universo, que se realizará en Tailandia. El evento reunió a 39 candidatas y tuvo lugar durante una noche de desfiles en traje de baño y de gala.

¿Qué edad tiene Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo tiene 33 años y este año cumplirá 34. Nació en Lima el 26 de diciembre de 1991. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, donde siguió estudios de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Además de su formación académica, Bacigalupo ha trabajado como actriz en cortometrajes como You Can Only Blink Once y Proof. A través de sus proyectos, busca promover la representación femenina y peruana en los ámbitos artístico y social.

Karla Bacigalupo es la ganadora del Miss Universo 2025. Foto: YouTube de Miss Universe

¿Cuánto mide Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo mide aproximadamente 1,70 metros, según diversas publicaciones en redes sociales. Debutó en certámenes de belleza con esta edición del Miss Perú. Tras recibir la corona, expresó su compromiso con causas sociales, como su participación en la ONG ‘1000 Niños de Jesús’, que brinda apoyo a menores en situación vulnerable. Horas después de la coronación, agradeció en redes sociales el respaldo recibido.

¿Cuál fue el top 5 del Miss Perú 2025?

Desde la mágica ciudad del Cusco, el Miss Perú 2025 celebró una noche llena de emoción y mensajes poderosos. Entre aplausos y luces, se anunció el Top 5 de candidatas que dejaron huella en el escenario por su porte, seguridad y conmovedoras intervenciones. Estas son las cinco finalistas que destacaron entre todas las aspirantes: