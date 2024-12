¿Quién es Stephany Abasali, la nueva Miss Venezuela 2024 que competirá en el Miss Universo?

Stephany Abasali, representante del estado Anzoátegui, se alzó con la prestigiosa corona de Miss Venezuela 2024. Con un perfil que combina belleza, formación académica y experiencia profesional, Abasali logró ganarse la atención del público y del jurado en el certamen.

¿Quién es Stephany Abasali, la nueva Miss Venezuela 2024?

La joven Stephany Abasali, de 20 años, actualmente cursa el penúltimo semestre de economía en la Florida International University, lo que refleja su compromiso con la educación y el desarrollo profesional. Durante su participación en Miss World Venezuela y Miss International Venezuela 2024, destacó al obtener los títulos de 'La piel más linda' y 'Miss líder', demostrando cualidades que van más allá de lo físico.

En declaraciones recientes, Stephany resaltó que su objetivo no es solo portar la corona, sino aprovechar la plataforma de Miss Venezuela para generar un impacto positivo en la sociedad. "Creo que mis fortalezas radican en una combinación de cualidades que van más allá de lo físico. La próxima Miss Venezuela debe ser una mujer integral, y considero que tengo las herramientas para asumir esa responsabilidad", afirmó.

La candidata atribuye su preparación a una trayectoria en el mundo audiovisual, la moda y los eventos, áreas en las que ha adquirido habilidades de comunicación, liderazgo y creatividad. Estas competencias le han permitido conectar con diferentes audiencias y utilizar su voz para inspirar.

Además, Stephany Abasali se describe como una persona resiliente y apasionada. "He enfrentado retos personales y profesionales que me han enseñado la importancia de la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo. Miss Venezuela no es solo una corona, sino una plataforma para inspirar, y estoy lista para asumir ese compromiso", expresó la representante de Anzoátegui.

El triunfo de Stephany hacia el Miss Venezuela 2024 no es casual. Antes de este concurso, participó en eventos como el Miss Turismo y Miss Turismo Mundo, experiencias que contribuyeron a su formación como candidata. Según la propia reina de belleza, estas oportunidades le permitieron fortalecer sus habilidades para representar al país con orgullo.