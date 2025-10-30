HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Espectáculos

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, reveló detalles sobre la contratación de Cielo Fernández y mostró su solidaridad con Agua Marina

Edwin Guerrero asegura que Corazón Serrano se caracteriza por tenes voces diferentes.
Edwin Guerrero asegura que Corazón Serrano se caracteriza por tenes voces diferentes.

En agosto de 2024, durante una presentación en la que Corazón Serrano compartió escenario con Son del Duke, Edwin Guerrero descubrió la voz de Cielo Fernández. Hace poco, el productor y líder de la agrupación piurana confesó detalles del proceso de contratación de la joven cantante y resaltó su potencial vocal.

Durante el podcast 'BEF' en el canal de YouTube La Roro Network, el productor también lamentó la situación que atraviesa Agua Marina tras el atentado y alejamiento de los escenarios.

Edwin Guerrero revela detalles del proceso de contratación de Cielo Fernández

Durante una reciente transmisión en YouTube en el programa 'BEF' del canal de YouTube La Roro Network, Edwin Guerrero fue consultado sobre la contratación de Cielo Fernández debido a que la cantante estaba en un buen momento con Son del Duke.

Guerrero comentó que descubrió, de casualidad, a Cielo Fernández en agosto del 2024 durante un concierto en la caleta Santa Rosa. El dueño de Corazón Serrano quedó sorprendido con el talento de la joven e incluso conversó con su hermana Yrma Guerrero, destacando que uno de los sellos de su orquesta es contar con artistas que aporten estilos únicos.

Tras ese encuentro, Cielo Fernández fue invitada a un estudio de Corazón Serrano en Piura, donde realizó una prueba que dejó una grata impresión en la agrupación. "Le hicimos la propuesta en septiembre para que ingrese a Corazón Serrano. Aceptó, pero luego desistió porque los dueños del otro grupo se enteraron y yo quise hablar con ellos por teléfono, incluso quise reunión para que sea un fichaje normal. Pero no, no quisieron", relató Guerrero.

Sin embargo, meses después, y tras aclarar la situación, la cantante oficializó su ingreso a la orquesta norteña el 8 de febrero de 2025, durante un evento en el estadio San Marcos, confirmando así los rumores que circulaban meses atrás de su salida de 'Son del Duke'.

Edwin Guerrero se solidariza con Agua Marina y asegura que CS reforzó su seguridad

De otro lado, Edwin Guerrero lamentó el alejamiento de los escenarios de Agua Marina y resaltó que esta orquesta es parte fundamental de la cumbia peruana. Enfatizó que en la actualidad Corazón Serrano está siendo muy riguroso en el tema de seguridad de cantantes y músicos.

"Nosotros en algún momento lo llegamos a pensar también en parar porque estábamos muy acorralados por la delincuencia, no es que haya parado. Solo que más bien nos estamos cuidando más. Entiendo lo de Agua Marina porque ya no dio para más porque ellos sí resultaron heridos, entonces están con ese temor y encima están en recuperación. Todos pedimos de que ellos regresen porque la verdad no imagino la cumbia sin Agua Marina, son nuestro ejemplo", resaltó.

