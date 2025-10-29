Susana Alvarado, una de las voces más emblemáticas de Corazón Serrano, vivió un inesperado lapsus durante uno de los últimos conciertos de la agrupación. En plena interpretación, la cantante —actual pareja del conductor Paco Bazán— cometió un error que la obligó a detenerse brevemente, algo inusual en ella, conocida por su impecable dominio vocal y carisma en escena.

Ante el imprevisto, Briela Cirilo tomó el micrófono y logró sostener la canción mientras la popular 'Morena de Oro' se recuperaba. El gesto fue aplaudido por los seguidores en redes sociales, pero también despertó inquietud y especulaciones sobre el estado de salud de la artista.

Susana Alvarado comete error en vivo, pero Briela Cirilo salva la canción

Todo ocurrió mientras Susana Alvarado interpretaba su versión completa de 'No sufriré por nadie', tema que Corazón Serrano lanzó junto a Grupo Beren y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su nueva delantera vocal. En esta ocasión, sin embargo, la 'Morena de Oro' no logró sostener una de las notas más exigentes del tema, lo que derivó en un breve error técnico que sorprendió al público, acostumbrado a su impecable ejecución.

Briela Cirilo, también reconocida por su potencia vocal y cercanía con Susana, reaccionó con rapidez al notar que su compañera no alcanzaría el registro. Tomó el micrófono y completó la parte crítica de la canción con solvencia, evitando que el momento se convirtiera en un tropiezo mayor. El gesto fue captado por Radio Nova, que compartió el video en redes con entusiasmo: "¡Súper Briela al rescate!", destacando el profesionalismo de la situación.

Susana Alvarado preocupa a fans por su salud

Más allá del error técnico, el momento no pasó inadvertido entre los seguidores de Susana Alvarado, quienes notaron que la cantante parecía tener dificultades vocales durante el concierto. En otro clip del mismo evento, se apreciaría su rostro ligeramente inflamado y una nariz más perfilada, lo que desató especulaciones sobre una posible intervención quirúrgica.

Aunque la artista piurana de 27 años no ha confirmado si se sometió recientemente a una cirugía, semanas atrás anunció que se operaría la nariz por motivos de salud, debido a un tabique desviado que afectaba su respiración. A inicios de octubre, Alvarado también se ausentó del festival '¡Ataca Sergio! All Stars Concert' en Miami, tras tomarse un descanso médico. En ese contexto, Edwin Guerrero, cofundador de Corazón Serrano, confirmó que la cantante se encontraba recuperándose de una afectación a la garganta.