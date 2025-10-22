La voz de Cielo Fernández ha conquistado escenarios en todo el país, pero esta vez no es su talento lo que llama la atención. Una declaración inesperada de uno de sus compañeros en Corazón Serrano ha desatado rumores sobre una posible boda. La joven cantante de 19 años, quien se ha ganado el cariño del público por su carisma y potencia vocal, se encuentra ahora en el centro de una especulación que va más allá de lo musical.

El comentario se dio en un ambiente distendido, pero bastó una sola frase para que los seguidores comenzaran a especular si la exintegrante de Son del Duke está por unirse en matrimonio con algún misterioso galán. Ante esta situación, Cielo optó por una reacción breve.

"Pronto se casa": la frase que desató rumor de boda de Cielo Fernández

El percusionista Jhon William Chumo Mendoza, integrante de Corazón Serrano, agitó las redes el 21 de octubre tras compartir un video junto a Cielo Fernández. Lo que parecía una simple broma entre colegas terminó desatando especulaciones por una frase que no pasó inadvertida. En el clip, publicado en sus historias, escribió como comentario: "Rumbo a Lima. Un poco de chacota con mi amiga Cielo que pronto se casa". Bastó esa línea para que se instalara el rumor de una posible boda de la cantante lambayecana.

La reacción de Cielo fue inmediata. Aunque no confirmó ni desmintió la información, compartió el video en sus propias historias con una expresión de risa, sin emitir comentario alguno que aclare la situación. Hasta el momento, la artista no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre su estado sentimental ni sobre planes de matrimonio.

¿Cielo Fernández tiene novio?

Cielo Fernández, nacida en Lambayeque en 2006, se ha convertido en una de las voces principales de Corazón Serrano desde su ingreso en febrero de 2025. Su ascenso en la escena musical ha sido constante, pero su vida personal también ha captado atención mediática. En abril, Angie Stefany, expareja de Axel Medina —cantante de La Única Tropical—, lo acusó públicamente de mantener una relación clandestina con la joven vocalista, pese a que ambos estuvieron juntos diez años y tienen un hijo en común.

Aunque los cantantes evitaron pronunciarse en ese momento, en junio Axel admitió haber tenido un acercamiento con Cielo, aclarando que se dio en términos de amistad y cuando ambos estaban solteros. "Salimos buen tiempo, estuvimos saliendo y hasta hoy mantenemos comunicación", declaró entonces. Si bien aseguró que no se habían vuelto a ver, en septiembre fueron captados juntos en una fiesta privada por el 27 aniversario de La Única Tropical, lo que reavivó las especulaciones sobre su vínculo.