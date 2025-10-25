Corazón Serrano tiene programados conciertos como el de Yarita Lizeth, donde estarán como invitados. | Foto: Facebook

La música no se detiene. Tras la reciente declaración de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, varios ciudadanos han mostrado incertidumbre sobre la realización de espectáculos masivos. En medio de esa situación, Corazón Serrano ha decidido continuar con su agenda de conciertos, reafirmando su compromiso con el público y con las medidas de seguridad vigentes.

La decisión llega en un contexto marcado por el atentado que sufrió Agua Marina, quienes han decidido retirarse temporalmente de los escenarios. El ataque generó alarma en el sector artístico y motivó una marcha nacional, realizada el 15 de octubre. Corazón Serrano, que también ha sido víctima de amenazas en el pasado, se sumó al llamado de unidad, pero dejó claro que no cancelará sus shows.

Corazón Serrano: "Las actividades artísticas pueden continuar con normalidad"

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Corazón Serrano informó que sus conciertos en Lima seguirán según lo previsto. "Debido a la situación actual en el país, las autoridades han declarado un estado de emergencia. Es importante precisar que esta disposición no implica un toque de queda, por lo que las actividades artísticas pueden continuar desarrollándose con normalidad", señalaron.

La agrupación también aseguró que acatarán las nuevas directrices señaladas por la normativa, que exige la solicitud de un permiso para su evaluación en el caso de eventos masivos. "Todas nuestras presentaciones se mantendrán según lo programado, cumpliendo con todos los requerimientos vigentes, garantizando la seguridad y bienestar de todos los asistentes. ¡Nos vemos en los escenarios para seguir latiendo como siempre!", sentenció la orquesta piurana.

Comunicado de Corazón Serrano. Foto: Facebook

Conciertos confirmados de Corazón Serrano en Lima: aniversario de Yarita Lizeth y más

Corazón Serrano tiene previsto presentarse en distintos puntos de Lima durante los próximos días. La agrupación de cumbia peruana será parte del cierre de aniversario de Chosica este domingo 26 de octubre, en el Estadio Municipal Solís García.

Además, el 31 de octubre tienen dos citas imperdibles con el público: a las 6:00 p. m. estarán presentes como invitados en el 15.º aniversario de Yarita Lizeth en el Parque Zonal Wiracocha, donde compartirán escenario con artistas como La Bella Luz y Armonía 10 de Walter Lozada, y también serán parte del evento 'Hallocumbia' en Plaza Norte de Independencia.