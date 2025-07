Este domingo 13 de julio, Macarena Gastaldo fue la invitada de 'El valor de la verdad', donde reveló aspectos pocos conocidos sobre su relación sentimental con el futbolista Luis Advíncula. Según comentó, ambos se enamoraron y fue presentada oficialmente como su pareja, incluso llevándola a las concentraciones de la selección peruana.

Fue en ese entorno que convivió con otros jugadores peruanos y sus parejas, aunque no todas la recibieron con buena actitud. Una de las que más recuerda es Pamela López, entonces esposa de Christian Cueva. “Me encanta porque ellas se hacen las dignas, las ladys. Una es la que estuvo acá (Pamela López)”, comentó en tono irónico, recordando cómo tuvo que enfrentar actitudes despectivas.

Macarena Gastaldo comparte su mala experiencia con Pamela López y esposas de futbolistas

Durante su conversación con Beto Ortiz, Macarena Gastaldo reveló que nunca fue bien recibida y hasta se sintió 'despreciada' por un grupo de esposas de los seleccionados, entre ellas Pamela López. La trujillana en ese momento aún mantenía una relación con Christian Cueva y años después, acusó a la modelo de haber sido uno de los ‘affaires’ del futbolista.

“Yo nunca me voy a olvidar. Me acuerdo que fui a la concentración y en un rinconcito estaban las esposas que ‘se creen la esposa de Cristiano Ronaldo’. Creen que soy, olvídate, después son las más (hizo el gesto de cachos). Son las peores porque detrás sí saben todo. Llegué y estaban cuchicheando, vos sentís la energía, que te miran y te hablan de vos. Esas después terminan siendo las que aguantan cachos de todos”, relató indignada.

Además, Macarena Gastaldo también criticó el comportamiento de estas mujeres, quienes —según su percepción— buscaban aparentar superioridad vistiéndose con marcas de lujo. “¿Qué me querés criticar? ¿Que soy más joven? ¿Qué soy de la farándula? Prefiero ser de la farándula y ser así que ser una mujer cornuda. ¿Por qué ser así, creyéndose Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo, si después terminás siendo cualquier cosa? Todas van vestidas con Gucci, Prada, Louis Vuitton. Yo tengo mi ropa de marca, me encanta, me parece una monería eso”, lanzó.

Macarena Gastaldo expone su conversación con Christian Cueva

En otra de las preguntas en ‘El valor de la verdad’, Macarena Gastaldo sorprendió al confesar que encaró a Christian Cueva luego de que su esposa, Pamela López, la mencionara en una larga lista de supuestas amantes. Esta acusación fue hecha en el programa de Magaly Medina, lo que llevó a la modelo argentina a buscar explicaciones.

“Le escribí porque yo lo conocía por una persona cercana a él, me parecía un chico alegre, chistoso... Me pareció raro que no salga a hablar, que no dijera que yo no había tenido nada que ver con él”, expresó Macarena, evidenciando su molestia por el silencio del futbolista en medio de la polémica.