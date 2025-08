La modelo argentina Macarena Gastaldo volvió al centro de la polémica tras lanzar una fuerte acusación contra Pamela López, actual pareja del cantante Paul Michael. En declaraciones difundidas en 'Magaly TV, la firme', Gastaldo reveló que López habría protagonizado un beso con el argentino Renzo Spraggon en una discoteca de Lima, mientras su pareja estaba presente, pero sucedió todo cuando fue al baño.

“Paul Michael, te tengo que contar algo. Tu novia te fue infiel con Renzo Spraggon. Hace un mes. Estoy 100 por ciento segura”, declaró la exchica reality, señalando que la información le fue confirmada por un amigo cercano que presenció los hechos en la zona VIP del local nocturno. Aunque no presentó pruebas, su versión ha causado revuelo y encendido la atención sobre la vida personal de Pamela López.

Macarena Gastaldo asegura que hubo beso entre Pamela López y Renzo Spraggon

Según Macarena Gastaldo, el hecho ocurrió un jueves por la noche en una discoteca. La modelo indicó que el beso fue observado por un amigo suyo desde un box contiguo. “Él también estaba ahí, pero justo fue al baño y pasó esa situación”, añadió, dando a entender que Paul Michael se encontraba en el lugar, aunque no presenció el beso.

El detalle más polémico de la acusación es que habría sucedido recientemente, en un contexto en que Pamela López y Paul Michael muestran una relación consolidada. La información llega semanas después de que se dejaran atrás las especulaciones en torno al vínculo de López con Christian Cueva, su expareja y padre de sus hijos.

Renzo Spraggon no niega la versión de Macarena Gastaldo

Renzo Spraggon fue consultado por la prensa sobre las declaraciones de Macarena Gastaldo, pero no negó lo ocurrido. “¿Qué tiene que hablar Macarena si ella no estuvo en la discoteca? Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Soy soltero. Los caballeros no tenemos memoria”, respondió, dejando entrever que algo podría haber sucedido. Además, minimizó el hecho de si la otra persona involucrada tenía pareja o no: “No me importa, no es mi problema”.