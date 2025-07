Pamela López enfrenta a Macarena Gastaldo y revela tener pruebas de pasajes a Argentina que le habría comprado Christian Cueva

Pamela López vuelve a causar polémica tras presentarse en el programa ‘América hoy’, donde reafirmó que cuenta con pruebas suficientes para demostrar el vínculo entre su aún esposo Christian Cueva y la modelo Macarena Gastaldo. Así mismo, Pamela comentó que tiene conversaciones almacenadas en un USB en Trujillo, las cuales incluyen detalles sobre la compra de pasajes a Argentina adquiridos por un tercero, pero a nombre de la modelo. La aún esposa de Cueva también indicó que este fue uno de los motivos de discusión entre la pareja cuando ella revisó su celular.

“Creo que Gastaldo se picó porque dije la verdad: que yo no conozco casi nada de ella... encontré conversaciones del padre de mis hijos con un amigo en común entre ellos, donde se hablaba de unos pasajes a Argentina... él me lo confirmó... sabe que yo tengo pruebas en un USB que está en Trujillo”, declaró Pamela.

¿Qué dijo Macarena Gastaldo sobre las supuestas pruebas?

Ante las declaraciones, Gastaldo negó haber recibido pasajes del futbolista y aseguró que toda conversación sería un montaje. En su defensa, la modelo envió una carta notarial a la esposa de Cueva para exigirle que se rectifique, pues considera que está siendo difamada al ser vinculada sentimentalmente con Christian Cueva. Posteriormente, confirmó que tomará acciones legales si las acusaciones continúan.

¿Qué dijo Lapadula de supuesto affaire con Macarena Gastaldo?

Brigitte Román, prima del futbolista, brindó declaraciones para revelar cómo se encuentra la familia del deportista y su esposa, Alessia Lapadula, luego de que la modelo confesara un supuesto beso que habría tenido con Gianluca Lapadula.

"Nosotros no nos valemos absolutamente de nada de lo que puedan decir terceras personas. Para nosotros lo más importante es que prevalezca en la familia y eso es todo. Han dicho tantas cosas a lo largo del tiempo, también por relacionado con otras personas, pero realmente no hay nada relevante que opinar. No nos interesa", manifestó la prima de Lapadula.