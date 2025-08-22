Macarena Gastaldo no dudó en pronunciarse tras la reciente confesión de Pamela López, expareja de Christian Cueva, quien terminó aceptando que sí se besó con Piero Arenas. La modelo argentina recordó que en un principio López lo negó públicamente e incluso advirtió con enviarle una carta notarial, lo que —según afirmó— la dejó en evidencia frente a la opinión pública.

“Yo siempre tengo razón, nunca miento. Por eso no le quedó de otra a Pamela Torpes, perdón, a la ex de Cueva. Ella salió en todos lados a decir que era mentira, que me iba a enviar una carta notarial. Quedó como payasa”, declaró Gastaldo, dejando clara su postura sobre el caso que involucra a la madre de los hijos de Cueva.

Macarena cuestiona la imagen de Pamela López

Para Macarena Gastaldo, el reconocimiento de Pamela López responde a la presión que recibió en redes sociales y al rechazo del público. Según señaló, la exesposa de Cueva buscó limpiar su imagen, pero no supo manejar el “hate” ni las críticas. “La gente no le creía. Además, se metió conmigo, que tengo añazos en televisión, y yo le puedo dar cátedra”, comentó con ironía.

Asimismo, la modelo diferenció entre los tiempos en los que López atravesaba su separación y las versiones que intentó dar después. “Una cosa es estar separada, otra que tu marido te esté reconquistando o estar divorciada sin ningún título”, precisó, poniendo en duda la sinceridad de Pamela en torno a sus vínculos sentimentales.

Señalamientos sobre Renzo Spraggon

Otro de los temas que abordó Macarena Gastaldo fue el supuesto acercamiento entre Pamela López y Renzo Spraggon. Aunque la aludida negó esta versión, la modelo argentina fue tajante: “Entonces que se la agarre con su mánager, porque anda quedando por ella, está queriendo hacer encuentros por ella”.

Macarena insistió en que Pamela “no es sincera” y que solo admitió el beso con Piero Arenas porque no tuvo otra salida. Además, aseguró contar con pruebas sobre lo sucedido y reiteró que, en el caso de Spraggon, López no lo aceptará porque “cuando pasó ella tenía novio y no le conviene reconocerlo”.