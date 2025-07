Macarena Gastaldo expone chat privado con novio de Pamela López y le advierte: “Si vos tenes algo, lo sacas”

Macarena Gastaldo viene protagonizando un enfrentamiento mediático con Pamela López, luego de que esta última asegurara haber leído un chat privado de Instagram entre la argentina y Christian Cueva. En dicha conversación, la modelo le agradecía al futbolista por haberle comprado unos pasajes de avión para regresar a su país.

Ante estas declaraciones, Macarena se presentó en el programa de Magaly Medina y retó en vivo a la trujillana a que muestre públicamente esas conversaciones: “Si vos tener algo, lo sacás, porque ella dice ‘lo voy a buscar, voy a ver’”, advirtió. Además, cometió una infidencia al revelar que el novio de López, el cantante Paul Michael, le escribió en redes sociales y ella mostró el chat en pantalla.

Macarena Gastaldo muestra conversación con novio de Pamela López

Macarena Gastaldo admitió que tiene conversaciones con Christian Cueva, pero negó que él le haya comprado pasajes para Argentina. Por eso razón, se mostró fastidiada, y, a diferencia de Pamela López, afirmó tener pruebas de que el novio de esta, Paul Michael, le escribía. Sin embargo, aclaró que los mensajes datan del 2017, cuando el salsero y la trujillana todavía no se conocían.

“Tengo mensajes de tu novio. No es de ahora el chat. Pero yo sé que su novio fue a un canal muy nerviosito a decir porque estaban hablando de mí y decía ‘que ya corten, corten’, como que tenía que cantar, creo. Y me pongo a pensar que está nervioso, que no quiere que hable de más porque quizás puedo ahondar más en el tema”, sentenció la exchica reality.

Macarena Gastaldo mostró la conversación en pantallas donde Paul Michael le escribió: “Hola, ¿cómo te va?”, el 14 de abril del 2017. Sin embargo, en el mismo chat se muestra que ella nunca le contestó. “Está bloqueado, es obvio que en esa época ella no estaba con Pamela López”, señaló.

Macarena Gastaldo se presentó en el programa de Magaly Medina. Foto: ATV.

Ante esto, Magaly Medina lanzó un comentario irónico: “Desde ahí ya estaba buscando a alguien para escalar, escalinata al cielo”, dijo entre risas.

Macarena Gastaldo revela que le habló por chat a Christian Cueva

Durante ‘El valor de la verdad’, Macarena Gastaldo confesó que fue ella quien le escribió a Christian Cueva para reclamarle que su esposa, Pamela López, la hubiera incluido en una extensa lista de mujeres señaladas como sus presuntas amantes.

“Le escribí porque yo lo conocía por una persona cercana a él, me parecía un chico alegre, chistoso... Me pareció raro que no salga a hablar, que no dijera que yo no había tenido nada que ver con él”, indicó la modelo quien se mostró fastidiada de que el futbolista haya guardado silencio.