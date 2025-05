El actor argentino Julián Zucchi sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que sufre un accidente doméstico mientras jugaba con su hijo en casa de su expareja, Yiddá Eslava. El incidente ocurrió el domingo 18 de mayo, cuando un cuadro se desprendió de la pared y golpeó su rostro, provocándole una herida que requirió atención médica inmediata.

Zucchi, conocido por su trayectoria en el espectáculo y por mantener una relación pública con Eslava, compartió en sus redes sociales el momento exacto del accidente y aprovechó para expresar su agradecimiento hacia la madre de sus hijos, quien reaccionó con rapidez para socorrerlo. Asimismo, en 'América hoy', sorprendió con un impactante mensaje sobre el actual novio de su expareja.

El sorpresivo mensaje de Julián Zucchi sobre el novio de Yiddá Eslava

Tras la difusión del video en Instagram, Julián Zucchi explicó que tanto él como Yiddá Eslava mantienen una relación cordial enfocada en el bienestar de sus hijos. A través de historias en sus redes, relató que lo primero que ambos hicieron tras el accidente fue asegurarse de que los niños se sintieran tranquilos.

Consultado sobre si la pareja actual de Yiddá podría incomodarse por la exposición del momento, Zucchi respondió con naturalidad: “No, no creo (que su novio se ponga celoso). Esto fue consensuado con ella porque no queremos que se creen rumores de cosas que no son”, declaró, dejando en claro que la publicación fue previamente conversada.

También agradeció públicamente a su excompañera por los primeros auxilios: “Gracias, Yiddá, por no dejarme desangrar. El tiempo cura todo, hay errores, pero hay que aprender de la vida”, reflexionó el argentino.

Julián Zucchi expone preciso instante de su accidente en casa de Yiddá Eslava

El domingo 18 de mayo, Julián Zucchi vivió un incidente inesperado mientras compartía un momento familiar en la sala de la casa de Yiddá Eslava. En el video difundido por él mismo y titulado con ironía como “Lugares inoportunos para accidentarse”, se observa cómo jugaba con uno de sus hijos, quien, sin querer, provocó la caída de un cuadro que impactó en el rostro del actor.

El golpe le causó una herida en la nariz que comenzó a sangrar de inmediato. La reacción de Yiddá Eslava fue inmediata: corrió al lugar, le pidió que no se moviera y le aplicó los primeros auxilios con un botiquín. En las imágenes se la escucha decir con firmeza: “Quédate ahí, no te muevas”, mientras limpia la sangre y le coloca un parche.

El actor, pese al dolor, intentó tranquilizar a su hijo: “Ay, mi amor, una cicatriz más en mi vida. Eso pasa por jugar con el cuadro, por eso no hay que jugar con el cuadro, mi amor”, comentó con serenidad.