Yiddá Eslava se encuentra en viviendo unos de los momentos más estables en su vida junto a su familia y pareja actual, el fotógrafo Ángel Fernández. Es así que hace poco surgieron rumores de que estaría nuevamente en la dulce espera, situación que la excombatiente no dudó en salir a aclarar para poner fin a los entredichos.

"No hay forma, osea acá tu encuentras A, B, C, hasta la T, luego 40 implantes, 36 pastillas diarias. No hay forma, no", sostuvo entre bromas la actriz para América Espectáculos, despejando así, por el momento, cualquier posibilidad de un embarazo. Como se recuerda, Eslava tiene dos hijos fruto de su exrelación con el argentino Julián Zucchi.

Yiddá Eslava desmiente estar en la dulce espera

La también comediante fue más específica y señaló que actualmente no está en sus planes convertirse nuevamente en madre, debido a que le gustaría darle más tiempo a sus hijos del que ya cuentan.

"Mira yo considero que los hijos no son solo plata, son tiempo, y mis hijos realmente tienen el tiempo que merecen. Es más, a mí me gustaría darles mucho más", expresó la productora de la trilogía 'Sí, mi amor'.

Yiddá Eslava habla de su relación con Ángel Fernández

Cabe recordar, que Yiddá está a punto de cumplir dos años de relación amorosa junto al fotógrafo Ángel Fernández, a quien conoció luego de su ruptura con Julián Zucchi, padre de sus hijos. La actriz no pudo ocultar su alegría al ser consultada por su actual pareja y tuvo gratas palabras para él. "¿Sabes por qué estamos durando tanto?, porque me he cruzado con una persona que se acopla perfecto a las necesidades que mi vida tenía en este momento", dijo.

También destacó los años que cumplirán juntos y la estabilidad que han construido con el paso del tiempo. "Ya vamos a cumplir dos años en unos mesecitos, sí. No me daban ni una semana", terminó por indicar entre risas la actriz.