Yiddá Eslava hizo su arribo a La República y, de inmediato, causó gran alboroto en la redacción. Su sola presencia contagió de una gran alegría el estudio y se dio inicio a la entrevista. ¿El punto principal? El próximo estreno de su quinta película, 'La habitación negra', a la cual, ella se refiere como "su primer bebé", debido a que lo hará con su propia productora independiente. "Se estrena el 30 de octubre, un día antes de Halloween", reveló la exchica reality que participó en 'Combate' y 'Esto es guerra'.

La conversación transcurrió de manera amena, mientras Yiddá iba explicando la temática de su nueva película. Además, se pudo ver en el tráiler, que la cinta nacional reflejará la realidad de una creadora de contenido, quien hará de todo para ganar el reality 'La casa de los influencers'. Protagonizada por Pietro Sibille y con la participación de Mayra Couto, Ximena Galiano, 'El chico de las noticias' y más, la producción nacional promete causar sensación en los cines peruanos.

La inspiración de Yiddá Eslava para su nueva película, 'La habitación negra'

En los últimos años, plataformas de streaming como TikTok, Twitch o Kick, han ganado mucha notoriedad entre el público adolescente. De estas redes sociales salen los ahora famosos 'streamers' o 'creadores de contenido', quienes, para Yiddá Eslava, muchas veces incurren en excesos solo por unas cuantas vistas. "Como mamá siento que es una plataforma que no está teniendo la regulación necesaria", expresó visiblemente indignada.

Pietro Sibille en 'La habitación negra'. Foto: Prensa Yiddá Eslava

Asimismo, hizo un llamado público a todos los streamers e influencers y los instó a regular el contenido que comparten a diario en sus redes sociales. Para la actriz peruana de 42 años, la delincuencia está al acecho y pueden usar la propia información que comparten los creadores de contenido en sus cuentas como Instagram y demás. Toda esta información fue vital para dar inicio a la creación de 'La habitación negra', su quinta película.

"De por sí, el exceso de información personal que entregamos y me incluyo porque (la película) nace de la idea de algo que me ocurre a mí, creo que no se está tomando en cuenta y como está la delincuencia en este momento, uno tiene que abrir un poco más el panorama y decir, 'A ver, a ver, a ver, las cosas están así, yo, ¿qué estoy haciendo para evitar esto? Pues no estás haciendo nada'", acotó Yiddá Eslava.

"Para ser crítico tienes que ser una persona inteligente": Yiddá Eslava responde a sus 'haters'

Durante la entrevista con La República, Yiddá Eslava abordó distintos puntos respecto al próximo estreno de su película y uno de ellos fueron las críticas que, desde ya, empiezan a llegarle mediante redes sociales. Para todas las personas que tienen malos comentarios contra 'La habitación negra' y/o contra la propia excombatiente, ella no agacha la cabeza y responde, fiel a su estilo directo y preciso.

Yiddá Eslava también protagoniza su película. Foto: Prensa Yiddá Eslava

"Para ser crítico tienes que ser una persona inteligente, real. Lo demás son reflejo de la ira, la desilusión y la desdicha que puedes tener en tu vida. Esos son los 'haters'. Eso a mí, la verdad, no me interesan", expresó Eslava de manera tajante.

Además, destacó que, muchos de los que critican las producciones nacionales, son personas que no se toman el tiempo de asistir al cine a ver toda la película completa. "Hay gente que no ve ni siquiera las películas peruanas, se dejan llevar por un pedacito que sale en redes", sentenció.

El abandono del Gobierno a las películas peruanas

A propósito del próximo estreno de su quinta cinta cinematográfica, Yiddá Eslava también reveló la dura realidad que viven todas las productoras a nivel nacional: la dejadez del Gobierno, el cual, no apoya ni ha presentado un plan para impulsar el crecimiento del cine peruano. "Yo pago mis películas, yo las financio. Si me dan ganas de poner mi cara, me voy a poner mi cara porque yo lo financio", expresó.

"Se critica mucho a las películas de un montón de distribuidoras y estoy segura de que ninguna película peruana se ha salvado. La mayoría de películas comerciales de este país no pasan por el DAFO. ¿A qué voy con esto? No reciben dinero o subvención del Estado. Que les quede claro, eso quiere decir que cuando tú pones tu comentario paupérrimo, con todas las intenciones de dañar a una persona diciendo, 'Ay, este, con eso y con mi plata'. No señora.no hacemos eso con su plata", acotó.

Yiddá Eslava y su visión sobre algunas películas peruanas

A solo un mes de estrenarse 'La habitación negra', la también escritora peruana resaltó que es de suma importancia que el público peruano acuda a los cines en la primera semana del estreno de una película nacional. Para Yiddá, la 'lucha' de las cintas nacionales con las internacionales es feroz.

'La habitación negra' promete causar furor en cines. Foto: Prensa Yiddá Eslava.

"Yo les cuento la importancia de ir el primer fin de semana o el primer día de estreno, porque nosotros luchamos uña a uña, diente a diente con películas internacionales que simplemente no necesitan publicidad. Hablemos de 'El conjuro'. La ponen (en cartelera) y ya está, no necesitan hacer nada", recalcó.

Para finalizar, también expresó que es consciente de que algunas películas peruanas caen en los excesos o en lo 'cliché', convirtiendo a la película en presa fácil de las críticas. "Nosotros, las películas peruanas, tenemos que pararnos de lengua, estar en todos los lugares para poder convencer. Sí, soy consciente de que venimos de arrastrar películas peruanas malas y no digo que no he sido alguna vez parte. Películas malas o muy clichés", sentenció Yiddá Eslava.