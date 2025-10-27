HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

El futbolista Renato Tapia será padre por tercera vez, en esta oportunidad junto a la hondureña Lesly Wiinkels, con quien oficializó su relación dos meses después de su divorcio de Andrea Cordero.

Renato Tapia y Lesly Wiinkels anunciaron su relación dos meses después del divorcio del futbolista.
Renato Tapia y Lesly Wiinkels anunciaron su relación dos meses después del divorcio del futbolista. | Foto: Instagram

El futbolista Renato Tapia será padre por tercera vez, esta vez junto a su novia Lesly Wiinkels, una joven hondureña con quien oficializó su relación en 2024, tras su divorcio con Andrea Cordero. La pareja anunció la noticia el 27 de octubre a través de redes sociales, compartiendo imágenes enternecedoras sobre esta nueva etapa de su vida.

El volante peruano, actualmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, ya tiene dos hijos: uno con su exesposa Andrea y otro concebido fuera del matrimonio, a quien inicialmente negó el apellido pero reconoció en 2023 tras una prolongada batalla legal impulsada por la madre, Daniela Castro.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Yahaira Plasencia realiza sensible confesión sobre la salud de un familiar cercano y hace llamado: "Hacerse checar con tiempo"

lr.pe

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su novia hondureña

A sus 30 años, Renato Tapia se alista para recibir a un nuevo integrante en su familia. A través de Instagram, el futbolista compartió la noticia junto a su pareja, publicando una imagen de la ecografía junto a unos pequeños zapatos y una foto del vientre de embarazada de la hondureña Lesly Wiinkels.

Aunque no añadió mayores comentarios, el pelotero acompañó la publicación con dos emojis significativos: un pollito saliendo del cascarón y un moño de regalo, dejando entrever que ambos viven la llegada de su bebé como una verdadera bendición.

Renato Tapia y su pareja Lesly Wiinkels serán papás. Foto: Instagram

Renato Tapia y su pareja Lesly Wiinkels serán papás. Foto: Instagram

PUEDES VER: Balean bus de Edu Lecca en La Libertad y excantante de Grupo 5 denuncia: "Mis músicos están demasiado asustados"

lr.pe

¿Quién es Lesly Wiinkles, la novia de Renato Tapia?

Lesly Wiinkels es la joven hondureña que conquistó el corazón de Renato Tapia tras su mediática separación de Andrea Cordero. Aunque mantiene un perfil bajo, se sabe que su relación con el futbolista fue oficializada dos meses después de que él anunciara el fin de su matrimonio.

Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en redes sociales, dejando ver que su vínculo se ha fortalecido con el tiempo. Aunque Lesly no ha brindado declaraciones públicas, su presencia en la vida del jugador es cada vez más visible y ahora se preparan para recibir a su primer bebé juntos.

Renato Tapia y su pareja Lesly Wiinkels serán papás. Foto: Instagram

Renato Tapia y su pareja Lesly Wiinkels serán papás. Foto: Instagram

Notas relacionadas
La Tigresa del Oriente le cierra las puertas al amor y revela importante razón para apostar por la soltería: "A estas alturas..."

La Tigresa del Oriente le cierra las puertas al amor y revela importante razón para apostar por la soltería: "A estas alturas..."

LEER MÁS
Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

LEER MÁS
Emil sorprende al afirmar que besaría a Onelia Molina, pero aclara: "No malinterpreten mis palabras, es un juego"

Emil sorprende al afirmar que besaría a Onelia Molina, pero aclara: "No malinterpreten mis palabras, es un juego"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

LEER MÁS
Yahaira Plasencia realiza sensible confesión sobre la salud de un familiar cercano y hace llamado: "Hacerse checar con tiempo"

Yahaira Plasencia realiza sensible confesión sobre la salud de un familiar cercano y hace llamado: "Hacerse checar con tiempo"

LEER MÁS
"Susy: una vedette en el Congreso": ¿cuántos proyectos de ley presentó realmente Susy Díaz?

"Susy: una vedette en el Congreso": ¿cuántos proyectos de ley presentó realmente Susy Díaz?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025