Renato Tapia y Lesly Wiinkels anunciaron su relación dos meses después del divorcio del futbolista. | Foto: Instagram

El futbolista Renato Tapia será padre por tercera vez, esta vez junto a su novia Lesly Wiinkels, una joven hondureña con quien oficializó su relación en 2024, tras su divorcio con Andrea Cordero. La pareja anunció la noticia el 27 de octubre a través de redes sociales, compartiendo imágenes enternecedoras sobre esta nueva etapa de su vida.

El volante peruano, actualmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, ya tiene dos hijos: uno con su exesposa Andrea y otro concebido fuera del matrimonio, a quien inicialmente negó el apellido pero reconoció en 2023 tras una prolongada batalla legal impulsada por la madre, Daniela Castro.

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su novia hondureña

A sus 30 años, Renato Tapia se alista para recibir a un nuevo integrante en su familia. A través de Instagram, el futbolista compartió la noticia junto a su pareja, publicando una imagen de la ecografía junto a unos pequeños zapatos y una foto del vientre de embarazada de la hondureña Lesly Wiinkels.

Aunque no añadió mayores comentarios, el pelotero acompañó la publicación con dos emojis significativos: un pollito saliendo del cascarón y un moño de regalo, dejando entrever que ambos viven la llegada de su bebé como una verdadera bendición.

¿Quién es Lesly Wiinkles, la novia de Renato Tapia?

Lesly Wiinkels es la joven hondureña que conquistó el corazón de Renato Tapia tras su mediática separación de Andrea Cordero. Aunque mantiene un perfil bajo, se sabe que su relación con el futbolista fue oficializada dos meses después de que él anunciara el fin de su matrimonio.

Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en redes sociales, dejando ver que su vínculo se ha fortalecido con el tiempo. Aunque Lesly no ha brindado declaraciones públicas, su presencia en la vida del jugador es cada vez más visible y ahora se preparan para recibir a su primer bebé juntos.