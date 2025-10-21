HOYSuscripcion LR Focus

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
Espectáculos

Gustavo Salcedo no descarta llevar terapia tras escándalo con Maju Mantilla: "Todos siempre necesitamos un soporte psicológico"

El aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, también se pronunció sobre los cuestionamientos a su salud mental que ha recibido en medio de la situación con la madre de sus hijos.

Gustavo Salcedo habló en 'Amor y fuego'.
Gustavo Salcedo habló en 'Amor y fuego'. | Foto: captura Willax

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, reconoció públicamente que no descarta la terapia psicológica tras el escándalo que ha afectado su vida personal y familiar. En una entrevista con el programa 'Amor y fuego', el exdeportista no solo habló sobre lo que siente hoy en día por la madre de sus hijos, sino que también se pronunció abiertamente sobre la importancia de recibir apoyo profesional.

La declaración llega en medio de una ola de cuestionamientos sobre su conducta y sus pronunciamientos. El exmedallista mostró una actitud más reflexiva, a diferencia del ataque al exproductor Christian Rodríguez Portugal y los audios filtrados en los afirmaba sus acusaciones contra Maju por presunta infidelidad y revelaba acciones de seguimiento.

Maju Mantilla tiene tensa reacción con reportero de 'Amor y fuego' ante constantes preguntas sobre Gustavo Salcedo

Gustavo Salcedo sobre terapia psicológica: "Todos siempre necesitamos un soporte psicológico"

Durante la entrevista, Gustavo Salcedo fue consultado si ha considerado llevar terapia psicológica. Su respuesta sorprendió por el tono introspectivo: "Creo que todos siempre necesitamos un soporte psicológico, en distintos momentos, no solamente a nivel familiar, a nivel laboral o de vida", argumentó.

Salcedo reconoció que es importante poder compartir pensamientos con alguien más. "Siempre es bueno tener alguien con quien conversar. Hay personas que somos un poco más cerradas, pero otras son más abiertas. Buscar apoyo es sumamente válido, la vida continúa", agregó. Aunque no confirmó si ya comenzó sesiones, dejó abierta la posibilidad de hacerlo.

Alexandra Méndez 'La Chama' responde con todo a Gustavo Salcedo luego de que negara haberla buscado por privado: "Se quedó picón"

Gustavo Salcedo descarta tener problemas psicológicos

En medio de su actual situación con Maju Mantilla y el proceso legal iniciado por Christian Rodríguez Portugal tras ser agredido por él, Gustavo Salcedo también se refirió a la ola de comentarios que ponen en duda su salud mental. "Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico, ni nada, simplemente uno puede tener reacciones en una situación difícil que muchas veces no sabe cómo lo va a manejar hasta que llega", se defendió.

Asimismo, se mostró indignado por los calificativos que ha venido recibiendo y aseguró que no "Me parece exagerado contra mí que digan que soy un agresor, un degenerado, un peligro, que Maju o mis hijos puede estar corriendo peligro... Hasta psicópata me han dicho. La verdad que no es así. Soy una persona de carne y hueso como cualquiera, que puede cometer errores y los asumí y salgo a dar la cara cuando sé que he hecho algo malo", sentenció.

