Las imágenes de Jackson Mora y Shirley Arica compartiendo una entrevista en el canal de YouTube de la modelo encendieron las redes. La química entre ambos, sumada a gestos y frases que muchos interpretaron como coqueteo, desató rumores sobre un posible acercamiento sentimental. El boxeador, recientemente divorciado de Tilsa Lozano, se convirtió en blanco de especulaciones que lo vinculaban una vez más con la popular 'Chica Realidad'.

Ante el revuelo, Mora se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para aclarar lo ocurrido. La conductora no dudó en señalar el lenguaje corporal entre ambos y sugirió que Shirley parecía disfrutar del "jueguito". Sin embargo, el exesposo de 'Tili' fue tajante: no hay romance, no hay insinuaciones, y todo fue parte del contenido que la modelo suele manejar en sus entrevistas.

"Solo le estaba vacilando": la versión de Jackson Mora sobre presuntos coqueteos con Shirley Arica

"Yo la considero mi amiga, creo que ella igual, es parte del show que ella tiene. No me coqueteó en ningún momento, solo le estaba vacilando, chacoteando. ¿Tú crees?", respondió Jackson Mora con una sonrisa cuando Magaly lo cuestionó por la evidente complicidad con Shirley Arica. El boxeador insistió en que todo fue parte de una dinámica pactada con la producción y que no hubo intención romántica detrás de la conversación.

"Solo ha sido una entrevista, ella me llamó. Fue todo conversado con la producción, a Shirley la conozco hace 8 o 9 años, no lo vi nada de malo en este momento", agregó Mora, descartando cualquier vínculo más allá de la amistad. Aunque las imágenes mostraban cercanía, él aseguró que no hubo 'gileo' ni insinuaciones, y que todo se trató de una charla relajada para el canal de la modelo.

Jackson Mora sin contacto con Tilsa y sin planes con Shirley Arica

En otro momento de la entrevista, Jackson Mora fue consultado sobre su situación actual con Tilsa Lozano. El boxeador aclaró que no mantiene ningún tipo de contacto con su exesposa y que, por ahora, no le debe explicaciones a nadie. "En este momento yo no tengo ningún tipo de relación o contacto con Tilsa, creo que no le debo nada en este momento", sentenció.

Sobre Shirley Arica, el boxeador reiteró que todo se dio en un ambiente distendido. "El productor me dijo que sirviera un vino, para relajar, para que la entrevista sea más fluida. No hubo en ningún momento una mala intención", explicó. Por ahora, Jackson Mora se mantiene firme en que todo fue parte del show y que su vínculo con la ‘Chica Realidad’ no va más allá de una amistad de años.