HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

Las imágenes de Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, y Shirley Arica en una entrevista han generado rumores sobre un posible romance. El boxeador rompió el silencio ante esta situación.

Anteriormente, Jackson Mora y Shirley Arica fueron vistos juntos en discoteca tras separación del boxeador y Tilsa Lozano.
Anteriormente, Jackson Mora y Shirley Arica fueron vistos juntos en discoteca tras separación del boxeador y Tilsa Lozano. | Foto: composición LR/YouTube/Shirley Arica

Las imágenes de Jackson Mora y Shirley Arica compartiendo una entrevista en el canal de YouTube de la modelo encendieron las redes. La química entre ambos, sumada a gestos y frases que muchos interpretaron como coqueteo, desató rumores sobre un posible acercamiento sentimental. El boxeador, recientemente divorciado de Tilsa Lozano, se convirtió en blanco de especulaciones que lo vinculaban una vez más con la popular 'Chica Realidad'.

Ante el revuelo, Mora se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para aclarar lo ocurrido. La conductora no dudó en señalar el lenguaje corporal entre ambos y sugirió que Shirley parecía disfrutar del "jueguito". Sin embargo, el exesposo de 'Tili' fue tajante: no hay romance, no hay insinuaciones, y todo fue parte del contenido que la modelo suele manejar en sus entrevistas.

TE RECOMENDAMOS

TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

lr.pe

"Solo le estaba vacilando": la versión de Jackson Mora sobre presuntos coqueteos con Shirley Arica

"Yo la considero mi amiga, creo que ella igual, es parte del show que ella tiene. No me coqueteó en ningún momento, solo le estaba vacilando, chacoteando. ¿Tú crees?", respondió Jackson Mora con una sonrisa cuando Magaly lo cuestionó por la evidente complicidad con Shirley Arica. El boxeador insistió en que todo fue parte de una dinámica pactada con la producción y que no hubo intención romántica detrás de la conversación.

"Solo ha sido una entrevista, ella me llamó. Fue todo conversado con la producción, a Shirley la conozco hace 8 o 9 años, no lo vi nada de malo en este momento", agregó Mora, descartando cualquier vínculo más allá de la amistad. Aunque las imágenes mostraban cercanía, él aseguró que no hubo 'gileo' ni insinuaciones, y que todo se trató de una charla relajada para el canal de la modelo.

PUEDES VER: Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

lr.pe

Jackson Mora sin contacto con Tilsa y sin planes con Shirley Arica

En otro momento de la entrevista, Jackson Mora fue consultado sobre su situación actual con Tilsa Lozano. El boxeador aclaró que no mantiene ningún tipo de contacto con su exesposa y que, por ahora, no le debe explicaciones a nadie. "En este momento yo no tengo ningún tipo de relación o contacto con Tilsa, creo que no le debo nada en este momento", sentenció.

Sobre Shirley Arica, el boxeador reiteró que todo se dio en un ambiente distendido. "El productor me dijo que sirviera un vino, para relajar, para que la entrevista sea más fluida. No hubo en ningún momento una mala intención", explicó. Por ahora, Jackson Mora se mantiene firme en que todo fue parte del show y que su vínculo con la ‘Chica Realidad’ no va más allá de una amistad de años.

Notas relacionadas
Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

Shirley Arica impacta al comprarse lujoso departamento y revela cómo lo consiguió: “Se gana más dinero que en la TV"

LEER MÁS
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS
Aldo Miyashiro confiesa bochornosa escena con Shirley Arica en sus inicios en la TV: "Yo me negué"

Aldo Miyashiro confiesa bochornosa escena con Shirley Arica en sus inicios en la TV: "Yo me negué"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

LEER MÁS
Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

LEER MÁS
Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Espectáculos

Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025