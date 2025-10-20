HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

El empresario Mauricio Diez Canseco reveló que su historial de divorcios ha influido en su novia de 27 años, la argentina Aixa Sosa. Además, habló sobre la posibilidad de tener su noveno hijo.

Mauricio Diez Canseco tiene 61 años y su actual novia, 27.
Mauricio Diez Canseco tiene 61 años y su actual novia, 27. | Foto: Instagram

Mauricio Diez Canseco volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus negocios ni por sus apariciones mediáticas, sino por una revelación personal que dejó a más de uno con la boca abierta. En una entrevista reciente, el empresario confesó que su actual pareja, Aixa Sosa, le ha dicho que no desea casarse con él. La razón, según ella, está ligada a sus divorcios.

Con varios matrimonios en su historial, el empresario parecía dispuesto a dar el siguiente paso con la joven argentina con quien mantiene una relación estable, pero esta vez se encontró con una negativa que, lejos de generar conflicto, ha sido asumida con madurez.

Mauricio Diez Canseco confiesa que su novia no quiere contraer matrimonio con él

En una reciente aparición en 'Magaly TV, la firme', Mauricio Diez Canseco abrió su corazón al hablar sobre su relación con Aixa Sosa, modelo de 27 años que forma parte de la nueva generación de las llamadas Vedettes Doradas. "Ella me ha dicho: 'Mira, Mauricio. No me quiero casar contigo porque ya tu historial...tú te casa y te divorcias'. Muy inteligente. Quiere que seamos novios eternos. Eso me gusta", confesó el empresario de 61 años. La declaración, cargada de honestidad, confirmó que su pareja no tiene intenciones de formalizar el vínculo matrimonial.

Cabe recordar que el popular 'Brad Pizza' ha contraído matrimonio en cuatro ocasiones. Su última unión fue con la cantante cubana Lisandra Lizama, relación que llegó a su fin en 2023 tras casi un año. La ruptura estuvo marcada por graves acusaciones de Lizama, quien denunció haber sido víctima de presunta violencia por parte de Diez Canseco, aunque finalmente se divorciaron en buenos términos.

"Tengo congelados a los futuros 'Brads'": Mauricio Diez Canseco no descarta ampliar su familia

A pesar de esa situación con Aixa Sosa, Mauricio Diez Canseco dejó entrever que no ha cerrado la puerta a la posibilidad de tener más hijos. Al ser consultado si su novia quería tener un hijo con él, respondió: "Ella tiene 27 años y quisiera tener uno a los 35. Igual, tú sabes que tengo a mis bebitos en cinco frascos. Ya hemos usado uno para los 'mini Brads', los 'Curbelitos' con Daylin. Han cumplido 6 meses los 'mini Brads': hombre y mujer", expresó, en referencia a sus más pequeños descendientes.

Actualmente, el pizzero tiene 8 hijos. Los dos más jóvenes son sus mellizos Doménico y Valentina, quienes nacieron en abril de 2025 fruto de su vínculo con la cantante cubana Dailyn Curbelo.

