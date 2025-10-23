Este momento entre Onelia Molina y Emil se dio en el programa de la chica reality junto a Roxana Molina. | Foto: composición TVMOS+

El cantante Emil volvió a dar de qué hablar en la farándula nacional tras su participación en el programa digital 'Doble sentido', donde compartió pantalla con Onelia y Roxana Molina. Lo que comenzó como una dinámica relajada terminó captando la atención del público por una confesión inesperada que desató risas, bromas y una cuota de incomodidad que no pasó desapercibida.

El podcast, conocido por su tono desenfadado, sirvió de escenario para que Emil soltara una frase que rápidamente emocionó a Roxana. En medio de un juego en el espacio, el creador de contenido expresó su disposición a besar a la participante de 'Esto es guerra', quien aún sería pareja de Mario Irivarren, aunque luego se apresuró a aclarar que todo formaba parte de la dinámica.

"Me besaría con Onelia": la frase de Emil que emocionó a Roxana Molina

Durante una de las dinámicas del programa, Emil afirmó en un juego que involucraba también a Rosángela Espinoza y a la propia Roxana: "No lo tomen personal, ¿eh? Me besaría con Onelia". La reacción fue inmediata. Roxana Molina gritó sorprendida y preguntó: "¿Dónde?", provocando risas entre todos. Onelia, entre divertida y desconcertada, solo atinó a decir: '¡Roxana!', mientras ella insistía: "Yo dije desde un principio que siempre tienes que decir dónde".

Ante el revuelo, Emil intentó poner paños fríos y aclaró entre risas su intención: "Yo dije, a las mujeres en la boquita, besito en la boquita. No vayan a malinterpretar mis palabras, es un juego, ustedes mismos lo han dicho". Su comentario, aunque en tono ligero, generó un silencio que fue rápidamente roto por Roxana, quien cerró el momento con humor: ¿Por qué el silencio incómodo?", señaló.

¿Mario Irivarren y Onelia Molina siguen juntos?

Las declaraciones de Emil en el programa 'Doble sentido' no solo generaron risas: también reavivaron la atención sobre la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. En redes sociales, varios usuarios se preguntaron si la pareja de 'Esto es guerra' seguía junta o atravesaba una nueva crisis, como la que enfrentaron meses atrás durante el mediático matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Hasta el momento, Mario continúa refiriéndose públicamente a Onelia como su pareja, lo que sugiere que la relación se mantiene estable.