La Tigresa del Oriente, de 79 años, también se sinceró sobre las infidelidades. | Foto: Instagram

La Tigresa del Oriente le ha cerrado las puertas al amor. A sus 79 años, Judith Bustos —su nombre real— atraviesa uno de los momentos más virales de su carrera, gracias a éxitos recientes como su versión de 'Thriller', el clásico de Michael Jackson, en colaboración con el productor Tito Silva. En medio de esta renovada exposición mediática, la cantante peruana se sinceró sobre su vida sentimental y reveló que ha decidido mantenerse soltera, motivada por una razón personal que involucra tanto su carrera como a sus hijas.

Su última relación mediática fue con Elmer Molocho Peralta, quien en 2019 la dejó plantada en el altar tras exponerse que tenía esposa e hijos. Desde entonces, la intérprete de 'Nuevo amanecer' ha optado por enfocarse en sí misma, dejando claro que, a estas alturas de su vida, el amor ya no es una prioridad.

"Ya cerré las puertas al amor": La Tigresa se sincera sobre su soltería

Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, ha decidido mantenerse soltera. En una etapa de plena exposición mediática, la cantante dejó claro que el amor no está en sus planes. "Estoy soltera y creo que ya cerré las puertas al amor", declaró en entrevista con Trome, reafirmando que sus prioridades están enfocadas en su carrera y su familia. "No me gustaría que, a estas alturas, mi pareja quiera disfrutar de mis logros. Todo es para mis hijas", sentenció.

La intérprete de 'Frazada de tigre' atraviesa una etapa de decisión personal, en la que ha optado por no involucrarse sentimentalmente. En sus propias palabras, lo que ha construido a lo largo de los años está destinado a sus hijas, y no está dispuesta a compartirlo con alguien que llegue tarde a la historia.

La Tigresa del Oriente reflexiona sobre la infidelidad

Consultada sobre si cree posible perdonar una infidelidad, La Tigresa del Oriente respondió con franqueza: "Creo que hay que ser muy valiente y fuerte para perdonar una infidelidad". La cantante peruana reconoció que en algún momento intentó hacerlo, pero la experiencia le dejó claro que no es sencillo. "Yo quise perdonar un engaño, pero es bien difícil. Cuando crees que ya perdonaste, vuelves a tener dudas", confesó.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras llegan años después del mediático episodio con Elmer Molocho, quien la dejó plantada en el altar en 2019. Hoy, Judith Bustos se muestra firme y sin rodeos, dejando claro que su vida personal está bajo control y que no tiene interés en revivir historias que no aportan a su presente.