Espectáculos

Balean bus de Edu Lecca en La Libertad y excantante de Grupo 5 denuncia: "Mis músicos están demasiado asustados"

Edu Lecca y sus músicos se dirigían a una presentación cuando sufrieron un atentado. "Tuvimos mucha suerte", dijo la voz de 'Quédate con él' al contar cómo la puerta del bus evitó una desgracia mayor.

Además de Grupo 5, Edu Lecca ha formado parte de Los Caribeños de Guadalupe.
Además de Grupo 5, Edu Lecca ha formado parte de Los Caribeños de Guadalupe. | Foto: composición LR/Instagram

Edu Lecca, reconocido cantante de cumbia y exintegrante de Grupo 5, fue víctima de un atentado contra su bus la noche del domingo 26 de octubre, mientras se dirigía junto a su equipo a una presentación en vivo en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad.

Aunque no hubo heridos, el atentado dejó secuelas psicológicas en el equipo de Lecca, quien denunció el hecho en redes sociales y expresó su hartazgo frente a la creciente ola de delincuencia que golpea a todo el país, más allá de Lima Metropolitana y Callao, recientemente declarados en estado de emergencia.

Bus de Edu Lecca, excantante de Grupo 5, es baleado en La Libertad

El atentado ocurrió cuando Edu Lecca y sus músicos iban de camino a una presentación en la discoteca Oh Rey, como parte de las celebraciones del Festival de la Zafra en Casa Grande. Según un video difundido por el propio cantante, el bus en el que viajaban fue impactado por varios proyectiles en el lado derecho, cerca de la puerta de ingreso. "Acabamos de recibir un atentado en nuestro bus, en Casa Grande", expresó Lecca en su primera reacción pública, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El intérprete, quien también formó parte de grupos de cumbia como Los Caribeños de Guadalupe y Hermanos Silva, aseguró que ninguno de los presentes resultó herido. "Gracias a Dios, estamos bien", afirmó, antes de lanzar una crítica directa a la situación de inseguridad que atraviesa el país: "Hasta cuándo, señores". Ante la denuncia, la Policía Nacional del Perú inició un operativo en la zona para identificar a los responsables del tiroteo, ocurrido en medio de una festividad que congrega a miles de asistentes.

Edu Lecca se pronuncia tras sufrir atentado en su bus. Foto: Instagram

Edu Lecca se pronuncia tras sufrir atentado en su bus. Foto: Instagram

Edu Lecca, ex Grupo 5 afectado que sufrió atentado, hace un llamado contra la delincuencia

En un comunicado posterior, Edu Lecca, voz de icónicas canciones de Grupo 5 como 'Quédate con él', expresó su agradecimiento por haber salido ileso, aunque reconoció que fue cuestión de suerte. Según relató, los disparos impactaron cerca de él, su padre y su baterista, pero una puerta abierta del bus logró amortiguar las balas. "Dios siempre me protege", afirmó en un mensaje dirigido a sus seguidores, donde también lamentó el impacto emocional que dejó el ataque en sus músicos. "No le deseamos a nadie este tipo de cosas. Muy aparte por los daños materiales, dejan daños psicológicos porque mis músicos están demasiado asustados", agregó.

El cantante de cumbia también hizo un llamado urgente contra la creciente inseguridad que, en el rubro relacionado con la música, ha dejado violentos episodios este año como el asesinato de Paul Flores 'El Russo' de Armonía 10 y la balacera contra Agua Marina en pleno concierto. "Solo pedimos que se acabe esta delincuencia y podamos trabajar tranquilos y sin miedo porque nos ganamos la vida honradamente", manifestó en sus redes sociales.

