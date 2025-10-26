HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Espectáculos

Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Ale Venturo dejaron atrás sus diferencias y se mostraron unidas durante el cumpleaños número 8 de Mía, hija de la actriz y Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes y Ale Venturo celebraron el cumpleaños de la hija mayor de Rodrigo Cuba. Foto: composición LR/Instagram
Por primera vez, Melissa Paredes y Ale Venturo coincidieron públicamente y compartieron un momento familiar durante el cumpleaños número 8 de Mía Cuba, hija de la actriz y el futbolista Rodrigo Cuba. El esperado reencuentro entre ambas se dio luego de las tensiones mediáticas que protagonizaron meses atrás, por temas relacionados con la crianza de la menor.

A través de redes sociales, Melissa Paredes compartió la publicación de Ale Venturo, en el que aparecen compartiendo el mismo espacio de manera cordial, dejando atrás las diferencias del pasado.

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD
Melissa Paredes y Ale Venturo. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Melissa Paredes queda en shock tras predicción de vidente sobre regreso de una persona de su pasado: 'Te recuerda mucho'

Melissa Paredes y Ale Venturo juntas por primera vez en cumpleaños de hija de Gato cuba

El reencuentro se produjo en la celebración del cumpleaños de la hija mayor de Rodrigo Cuba, fiesta tuvo como temática la popular serie 'El juego del calamar'. En las fotos compartidas en redes sociales, se aprecia a la actriz junto con su esposo, Anthony Aranda, mientras que en el otro extremo aparecen Rodrigo Cuba y Ale Venturo, acompañados por sus dos hijas, la menor fruto de su relación.

“Cada día agradezco por tenerte en mis brazos, por verte crecer, por acompañarte en cada cambio… y al mismo tiempo seguir viendo en ti a mi bebita”, escribió Melissa Paredes al dedicarle un tierno mensaje a su hija, mientras que Ale Venturo también felicitó a la pequeña con una publicación en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Melissa Paredes estalla y se defiende tras críticas a su rol como madre: 'Las que están comentando no tienen hijos'

¿Por qué Melissa Paredes y Ale Venturo estuvieron enfrentadas?

En el pasado, Melissa Paredes y Ale Venturo mantuvieron una serie de diferencias que se hicieron públicos. Todo comenzó cuando la actriz se mostró incómoda por unos comentarios que consideró “desafortunados” de parte de Ale Venturo hacia su hija. “En su momento me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que vi unos comentarios desafortunados. A mí me pueden decir lo que quieran, pero cuando tocan a mi hija, me pongo mamá leona”, declaró la actriz en una entrevista pasada.

La situación generó intercambio de indirectas en redes sociales, aunque ambas decidieron luego aclarar el malentendido de manera privada. En el programa 'La noche habla', Ale Venturo explicó: “Nadie ha parchado a nadie. Hemos tenido comunicación como adultas y hemos arreglado las cosas. Todo bien”. Por su parte, Melissa Paredes confirmó que le escribió directamente para resolver el conflicto, asegurando que no buscaba generar escándalo.

