Melissa Paredes reapareció en el set de 'América hoy' durante el programa especial por el sexto aniversario del magazine, celebrado este 26 de septiembre. Lo que parecía improbable se hizo realidad con el reencuentro de la exconductora con Ethel Pozo y Janet Barboza, sus antiguas compañeras de conducción, luego de su mediática salida en 2021 tras ser vinculada sentimentalmente con Anthony Aranda, su entonces bailarín en El gran show, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Durante la transmisión, la modelo evitó profundizar en la polémica que marcó su alejamiento del programa, pese a que Ethel Pozo intentó aclarar las tensiones del pasado. “Van a decir qué hipócritas son, no. La televisión también sirve para dialogar, conversar”, comentó Pozo. Sin embargo, Paredes fue tajante al señalar: “Pero yo no he venido para hablar del tema, yo he venido a celebrar, Ethel”, dejando en claro que su regreso tenía como objetivo únicamente sumarse a la celebración del aniversario.

Melissa Paredes evita referirse a su polémica salida de 'América hoy' frente a Ethel Pozo y sus excompañeras

Tras la llegada de Melissa Paredes al set de América Hoy, Ethel Pozo intentó retomar los temas pendientes que habían distanciado su amistad luego del mediático ampay de la modelo con Anthony Aranda, conocido como El Activador. “Mucho se habló de que Melissa se fue (…) también escuché algunas palabras de Melissa que no me gustaron, pero el tiempo pasa y se puede conversar, ¿verdad?”, señaló la conductora, quien buscaba una reconciliación pública. No obstante, Paredes decidió no pronunciarse sobre lo ocurrido y prefirió mantener el enfoque en la celebración del aniversario.

Por su parte, Janet Barboza también intervino para expresar su sentir respecto a la actitud de la exconductora en medio de la conmemoración por los seis años del programa. “Entiendo entonces que tu corazoncito está limpio, está lleno de amor, está reseteado con cada uno de los conductores o ¿habría algo que arreglar con alguno de nosotros?”, preguntó. Frente a ello, Melissa Paredes respondió con firmeza: “Mira, Janet, si hay que arreglar, no será hoy”, dejando entrever que aún quedan asuntos sin resolver con sus excompañeras.

¿Melissa Paredes será la nueva conductora de 'América hoy'?

Tras los rumores sobre el regreso de Melissa Paredes a la conducción de 'América hoy', sobre todo cuando no descartó la posibilidad en una entrevista en el programa de la Chola Chabuca, en el que se refirió a que volvería si recibe un buen pago. Tú regresarías solo si te pagan bien o porque sientes que esta es tu casa y dejaste a una familia", le preguntó Janet Barboza. Sin embargo, no recibió una respuesta directa, al contrario, recordó los buenos momentos que pasó en el programa y dejó atrás su polémica salida

"'América hoy' me abrió las puertas de una manera hermosa, en su momento fue muy bonito todo lo que compartí aquí, si bien es cierto la forma, quizás, de que me fui que sé yo para mí o para algunos, quizá fue la forma correcta. Hoy en día ya está de más decirlo, pero definitivamente dejó algo en mi corazón, es más, por eso estoy aquí", afirmó la modelo.