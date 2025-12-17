HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Espectáculos

Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija: “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, se graduó al finalizar la secundaria y, al momento de recibir su diploma, ambas fueron sorprendidas con imágenes de Javier Carmona, fallecido en 2020. 

Tula Rodríguez no ha vuelvo a estar con una pareja tras el fallecimiento de Javier Carmona. Foto: Composición LR/Instagram.
Tula Rodríguez protagonizó conmovedoras escenas al asistir a la fiesta graduación de su hija Valentina Carmona, quien culminó la secundaria. La conductora de televisión rompió en llanto durante la ceremonia al ver la imagen de Javier Carmona, su esposo fallecido en 2020, proyectada en una pantalla gigante.

La también actriz compartió el video en su cuenta oficial de Instagram, donde se observa, de inicio a fin, a su heredera de 17 años durante en el evento y la emotiva reacción de la madre cada vez que la veía en el escenario.  “Orgullosa de todo lo que se viene para ti”, escribió la exvedette en la publicación dedicada a Valentina.  

Tula llora al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de Valentina

Durante la ceremonia de graduación, Tula Rodríguez estuvo atenta a cada detalle para que Valentina Carmona se presentara de la mejor manera. La maquillaba, le hablaba y así ayudaba a calmar los nervios que sentía su hija. Cuando la joven subió al escenario junto a sus compañeras para recibir su diploma, la exvedette la saludaba en cada momento, dejando en evidencia lo orgullosa que estaba.

Sin embargo, la escena más desgarradora se produjo cuando, en la pantalla gigante de la ceremonia, aparecieron las imágenes de Javier Carmona junto a Valentina cuando era una niña. Esto provocó que la conductora de TV rompiera en llanto. Las fotografías del exgerente de Latina fueron proyectadas al momento que anunciaron a la adolescente para recibir su diploma por haber culminado la secundaria. “Mi hija lo logró”, expresó Tula.      

PUEDES VER: Tula Rodríguez se quiebra en vivo en set de 'Mande quien mande' al anunciar la partida de su hija del Perú: 'Que Dios me la cuide'

El mensaje de Tula Rodríguez a su hija tras graduarse

El extracto del video de la graduación de Valentina Carmona fue publicado por Tula Rodríguez y estuvo acompañado de un emotivo mensaje a favor de su hija. "Mi corazón no puede estar más lleno. Su graduación no fue solo un acto del colegio, fue ver cómo esa niña que tomaba mi mano creció, aprendió y se convirtió en una joven llena de sueños. Orgullosa de ti, hija mía, de tu esfuerzo, de tu luz y de todo lo que viene para ti", se lee en su mensaje.

Diversas figuras de la televisión peruana felicitaron a la protagonista de ‘Los otros concha 2’ por el logro alcanzado por su hija. Una de ellas fue Maju Mantilla, quien le deseo los mejores augurios en esta nueva etapa, ahora que Valentina se irá al extranjero.

