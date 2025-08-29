HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rodrigo Cuba sorprende al exponer la verdadera relación que ahora tiene con Melissa Paredes: "Ella sabe"

El futbolista Rodrigo Cuba reveló detalles íntimos sobre su vínculo actual con Melissa Paredes y cómo su nueva dinámica familiar impacta positivamente en su hija.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba dejaron atrás sus enfrentamientos. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
El futbolista Rodrigo Cuba fue el más reciente invitado del programa 'La Fe de Cuto', conducido por el exjugador Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Durante la conversación, el defensa peruano se abrió sobre aspectos íntimos de su vida personal, en especial sobre su vínculo con su expareja Melissa Paredes, madre de su primera hija, así como sobre su presente emocional y familiar.

A lo largo de la entrevista, el ‘Gato’ Cuba abordó momentos difíciles que vivió tras su separación, pero también destacó cómo han logrado construir una nueva relación basada en la comunicación, el respeto mutuo y el bienestar de su hija.

PUEDES VER: Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: 'No formo parte de esa familia'

¿Cómo es la relación actual entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes?

En una de las partes más comentadas del programa, Rodrigo Cuba explicó que, luego de una etapa complicada llena de enfrentamientos, hoy mantiene una buena relación con Melissa Paredes, con quien comparte la crianza de su hija. El jugador confesó que, a pesar del conflicto mediático que enfrentaron en años anteriores, actualmente pueden conversar con naturalidad y tomar decisiones en conjunto.

“Con la mamá de mi primera hija (Melissa Paredes) ahora tenemos una muy buena relación. Podemos conversar, cuando antes nos peleábamos todos los días. Ella sabe que, si tengo que ayudarla en algo con nuestra hija, lo voy a hacer”, declaró el futbolista durante la entrevista.

Además, Cuba resaltó que esta transformación en la manera de relacionarse con su expareja ha generado efectos positivos en la menor. Aseguró que, al evitar la confrontación constante, ambos han logrado ofrecerle un entorno más estable y saludable a su hija.

“Antes competíamos y me parecía algo tonto. Al llevarnos bien, he visto que eso repercute en mi hija, y ambos nos hemos dado cuenta. Estamos trabajando para mantenernos en esa línea”, añadió.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba publica emotivo mensaje tras conocerse la fuga de su padre Jorge Cuba: 'Somos buenas personas'

Rodrigo Cuba vive una etapa de estabilidad junto a su familia

Más allá de su vínculo con Melissa Paredes, Rodrigo Cuba compartió que atraviesa un momento estable en el ámbito personal. El deportista indicó que su relación actual con su Ale Venturo —con quien tiene una segunda hija— también ha contribuido a su bienestar emocional y equilibrio familiar.

“Con mi otra hija y mi novia, llevo las cosas bien y eso hace que uno pueda estar tranquilo y manejar mejor todo. Hoy llevo una vida familiar recontra estable”, aseguró el jugador.

