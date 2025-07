Ale Venturo y Melissa Paredes vuelven a estar en el centro de la polémica. Todo comenzó luego de que la modelo asegurara en vivo que había aclarado las cosas con Venturo, tras manifestar su molestia porque esta había opinado públicamente sobre la hija que tiene en común con Rodrigo Cuba.

Sin embargo, Venturo rompió su silencio y se pronunció sobre las declaraciones de Melissa. Confirmó que si conversaron, pero negó haber sido encarada o ‘parchada’, como lo insinuó Paredes. “¿Parche? Nadie ha parchado a nadie. Acá simplemente hemos tenido comunicación como adultas y hemos arreglado las cosas, nada más. Todo bien”, expresó de manera seria a ‘La noche habla’.

Melissa Paredes revela que ‘encaró’ Ale Venturo por hablar de su hija

Melissa Paredes se presentó en el programa ‘Ponte en cola’, conducido por Ricardo Rondón y Michelle Soiffer, emitido por Latina. Durante su participación, confesó que se sintió incomoda por una serie de comentarios que Ale Venturo hizo sobre la hija que comparte con el ‘Gato’ Cuba

Frente a esto, aclaró que no quiso armar un escándalo mediático, por lo que optó por escribirle directamente a Venturo para abordar el tema en privado. “Le escribí directamente. Son cosas entre mamás. Yo le dije: ‘No hagas lo que no te gustaría que te hagan’ y punto”, explicó la actual pareja de Anthony Aranda.

¿Qué comentario de Ale Venturo afectó a Melissa Paredes?

El conflicto se originó a raíz de una entrevista que Ale Venturo ofreció al canal de YouTube ‘Historias detrás de la historia’. Durante la conversación, la empresaria comentó sobre el estilo de crianza de Rodrigo Cuba con su hija, que tiene en común con Melissa Paredes, calificándolo como “muy permisivo” y señalando que él solía complacer todo lo que la niña pedía.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a Melissa, quien expresó su incomodidad al respecto. “En su momento me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que vi unos comentarios desafortunados, quizás sin esa intención”, dijo la actriz. Luego, fue tajante al defender a su hija: “A mí me pueden decir lo que quieran, pero cuando tocan a mi hija, me pongo mamá leona”.

Para Melissa, ese tipo de comentarios no deben hacerse públicamente, sino tratarse en privado entre adultos. Por esa razón, decidió comunicarse directamente con Ale Venturo en lugar de responder por televisión o redes sociales.