La actriz Melissa Paredes cuestionó a las personas que la criticaron luego de subir contenido sobre su hija. | Foto: composición LR/Instagram

Un pequeño detalle en la vestimenta de la hija de Melissa Paredes con Rodrigo 'Gato' Cuba se convirtió en el centro de una inesperada polémica. Lo que comenzó como un momento familiar compartido en redes sociales terminó generando comentarios negativos sobre el estado de las zapatillas de la menor. La actriz peruana, esposa del bailarín Anthony Aranda, lejos de ignorar las críticas, decidió responder con firmeza y sin filtros.

En medio de su regreso a la televisión vía 'América hoy' y una etapa de mayor exposición pública, Melissa dejó claro en Instagram que no permitirá que se juzgue la crianza de su hija por detalles superficiales.

Melissa Paredes responde sin filtros tras ser cuestionada por su rol como madre

Melissa Paredes compartió un video de su hija Mía participando en una actividad escolar, pero algunos usuarios se enfocaron en criticar el estado de las zapatillas de la niña. Ante esto, la actriz grabó un mensaje directo: "Llegando a casa y me encuentro con los hermosos comentarios que me imagino que las que están comentando eso no tienen hijos, porque una señora manda con las zapatillas así a su peque al colegio y terminan como las acaban de ver en un solo día".

Para respaldar su defensa, Melissa publicó una fotografía de Mía antes de salir de casa, mostrando que las zapatillas estaban limpias. Luego añadió: "Ustedes que comentan muy sueltas de huesos no tendrán niños o sus niños no juegan mucho, pero Mía juega demasiado, se la pasa súper bien en el colegio y sus zapatillas son testigos de eso". Su respuesta fue celebrada por muchos seguidores que valoraron su sinceridad y su rol como madre protectora.

Melissa Paredes volvió a 'América hoy'

Por otro lado, Melissa Paredes reapareció en el set de 'América hoy' durante el programa especial por el sexto aniversario del magazine. Su ingreso al estudio, cuatro años después de su polémica salida, fue recibido con gestos de cordialidad por parte de sus excompañeras Ethel Pozo y Janet Barboza. Aunque evitó hablar sobre los conflictos del pasado, dejó claro que su presencia era solo para celebrar.

Sin embargo, la reciente salida de Valeria Piazza del programa ha reavivado los rumores sobre un posible regreso permanente de la actriz al panel de conductoras. Aunque inicialmente se pensó que su aparición fue puntual, la vacante abierta y la buena recepción han alimentado las especulaciones.