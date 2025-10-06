HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Paredes queda en shock tras predicción de vidente sobre regreso de una persona de su pasado: "Te recuerda mucho"

La actriz Melissa Paredes se lució muy nerviosa luego de que le aseguraran que hay una persona de su pasado que aún piensa mucho en ella y que está muy pronto a regresar a su vida.

Melissa Paredes está casada desde el año pasada con Anthony Aranda. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melissa Paredes está casada desde el año pasada con Anthony Aranda. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Durante una reciente participación en el podcast del vidente Uriel, Melissa Paredes fue sorprendida con una impactante predicción que dejó entrever una posible ruptura con su actual esposo, Anthony Aranda, y el regreso de una figura del pasado que aún pensaría en ella. El momento generó tensión en el set y una visible reacción de nerviosismo por parte de la actriz y exconductora.

Paredes, quien se casó en agosto del 2024 con el bailarín Anthony Aranda, quedó perpleja al escuchar que su estabilidad sentimental podría verse afectada en los próximos meses. El tarotista no solo vaticinó un posible distanciamiento con su pareja actual, sino también la aparición de un vínculo del pasado que marcaría un antes y un después en su vida emocional.

PUEDES VER: Melissa Paredes regresa a 'América hoy' y Ethel Pozo le recuerda polémica tras su salida: 'Van a decir qué hipócritas son'

lr.pe

"Un pasado piensa mucho en ti": la predicción que dejó sorprendida a Melissa Paredes

Durante la dinámica del programa, el vidente Uriel le pidió a Melissa Paredes escoger cartas del tarot para explorar su futuro en el plano afectivo. La sorpresa llegó cuando apareció la temida "carta de la muerte", símbolo que no representa fallecimiento literal, sino cierres y transformaciones importantes en la vida personal. Según explicó Uriel, esta carta indicaría el posible fin de su matrimonio con Anthony Aranda.

Pero el momento más inesperado ocurrió cuando Uriel mencionó la posible reaparición de una figura del pasado en la vida de la actriz. "Hay un pasado que piensa mucho en ti, que te recuerda con frecuencia. Me marca la carta del perdón, la carta de los enamorados. Tiempo al tiempo", expresó. Aunque no mencionó nombres directamente, el público interpretó que se refería a Rodrigo Cuba, exesposo de Paredes y padre de su hija.

PUEDES VER: Melissa Paredes sorprende al revelar la impensada condición para volver a conducir 'América hoy'

lr.pe

Melissa Paredes tendría problemas en su matrimonio con Anthony Aranda

La lectura de cartas también reveló que la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda no sería tan sólida como aparenta. Aunque han mostrado una imagen de pareja estable desde su boda, el vidente señaló que existen diferencias marcadas que podrían generar conflictos a corto plazo.

"En el tema amoroso, esta persona ha sido muy buena contigo... pero suelen tener luchas por el dominio en la relación. Ambos tienen personalidades muy fuertes", explicó el vidente, quien también advirtió inestabilidad por falta de comprensión mutua. Al ver la carta, Melissa respondió nerviosa: "Me muero", mientras tomaba una copa de vino visiblemente alterada.

No obstante, la falta de compatibilidad emocional y las fricciones por el control en la relación serían factores que podrían conducir a una eventual separación. "Van a vivir momentos favorables, pero también habrá tensión. Se necesita mayor comunicación y comprensión", agregó Uriel durante su intervención.

Paredes y Aranda iniciaron su relación en medio de la polémica, tras el ampay difundido en octubre del 2021, cuando la actriz aún estaba casada con Rodrigo Cuba, también conocido como el 'Gato' Cuba. A pesar de las críticas iniciales, su vínculo se fortaleció con el paso del tiempo y culminó en una boda celebrada en agosto de 2024.

