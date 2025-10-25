HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Imagen de Melcochita es usada por estafadores para vender boletos de avión falsos: así funcionaba el fraude

Estafadores usaron inteligencia artificial para recrear la voz e imagen de Melcochita y promocionar una falsa agencia de viajes que ofrecía boletos de avión con supuestos descuentos del 50%.

Melcochita alertó sobre la modalidad de fraude con su imagen. Foto: composición LR/difusión
Melcochita alertó sobre la modalidad de fraude con su imagen. Foto: composición LR/difusión

El reconocido cómico peruano Pablo Villanueva ‘Melcochita’ denunció que su imagen y voz fueron utilizadas sin autorización por una supuesta agencia de viajes que estafa a usuarios en redes sociales. La investigación fue difundida por el programa de YouTube 'Alerta Noticias', el cual reveló cómo opera esta red delictiva que ofrece pasajes de avión con falsos descuentos del 50%.

“Han hecho videos con mi voz y mi imagen utilizando inteligencia artificial. Jamás he trabajado con ellos. No se dejen engañar”, advirtió el artista en un video publicado en sus redes sociales, luego de recibir mensajes de personas que lo acusaban de participar en la promoción fraudulenta.

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

lr.pe

Así estafaban con la imagen de Melcochita para vender boletos falsos de avión

Según el reportaje del programa 'Alerta Latina', los delincuentes utilizan inteligencia artificial (IA) para imitar la voz y apariencia de Melcochita, con el fin de promocionar una agencia de viajes ficticia llamada 'Sale Sky'. Esta organización se hace pasar por Sky Perú, una aerolínea reconocida, para generar confianza entre los usuarios.

Las publicaciones engañosas circulan principalmente en Facebook e Instagram, en el que se ofrecen vuelos nacionales e internacionales con un supuesto 50% de descuento. Los anuncios dirigen a los usuarios hacia un número de WhatsApp, donde un falso asesor solicita depósitos a cuentas personales, alegando que son necesarios para asegurar la reserva del vuelo.

Las víctimas, confiadas por los anuncios y por la imagen del cómico, realizaron pagos de 129 o 137 soles, pero tras la transacción perdieron toda comunicación con los supuestos promotores. Los estafadores eliminaban los chats y desaparecían sin dejar rastro. Incluso, simulaban vouchers y códigos de vuelo para reforzar la credibilidad de la estafa.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: 'Me encantó tanto'

lr.pe

Melcochita se pronuncia y alerta sobre estafa que utiliza su imagen y voz

Ante las denuncias, Melcochita difundió un video aclarando que nunca ha trabajado ni colaborado con esa empresa. El actor cómico explicó que los delincuentes manipularon su voz y su rostro con herramientas de inteligencia artificial, creando un falso anuncio para atraer víctimas.

“He recibido mensajes donde mencionan que están utilizando mi imagen. Digo rotundamente que jamás he trabajado para ellos. Por favor, no se dejen engañar”, señaló el artista.

El caso fue expuesto a la División de Estafas de la Dirincri, mientras 'Alerta Latina' exhortó a los usuarios a desconfiar de promociones irreales y verificar siempre los canales oficiales de las aerolíneas. Asimismo, recomendó no realizar depósitos a cuentas personales y evitar ofertas con plazos de pago urgentes.

