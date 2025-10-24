La conductora de televisión Jazmín Pinedo compartió con emoción el logro de haber culminado la construcción de su casa de campo en Punta del Este, Maldonado (Uruguay), un proyecto que emprendió junto a su pareja, el empresario Pedro Araujo. A través de un video publicado en Instagram, la figura de ‘Más Espectáculos’ mostró el proceso completo de la obra, desde sus inicios hasta el resultado final, y expresó su felicidad por haber cumplido uno de sus más grandes sueños.

“Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. ¡Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque! Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunté: ¿Y si hacemos otra?”, escribió la también modelo, etiquetando a su novio uruguayo, con quien mantiene una relación a distancia.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Jazmín Pinedo celebra la construcción de su casa junto con su novio uruguayo

Tras más de tres años de relación, Jazmín Pinedo y Pedro Araujo concretaron uno de sus proyectos personales más importantes: la construcción de una vivienda en medio de la naturaleza. La pareja celebró este importante logro y sus amigos y seguidores les desearon lo mejor para su relación.

El empresario uruguayo, quien tiene su propio emprendimiento, ha sido un gran soporte en la vida de Jazmín. Recientemente, viajó a Perú para asistir como padrino a la primera comunión de Khaleesi, la hija que la presentadora tuvo con el chico reality Gino Assereto, demostrando así la cercanía y compromiso que mantiene con la familia de su pareja.

Jazmín Pinedo no descarta tener un bebé con su novio Pedro Araujo

En una pasada edición del programa ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo conversó con ‘Choca’ Mandros sobre su relación y los planes a futuro. La popular ‘Chinita’ reveló que ya ha hablado con su novio sobre la posibilidad de agrandar la familia, aunque aclaró que no es algo que esté en sus planes inmediatos.

“Lo hemos hablado. Cuando uno está en una relación seria, piensa en el futuro, pero todo es poco a poco”, comentó con sinceridad. Además, entre risas, confesó que su hija Khaleesi aún no le ha pedido un hermanito: “No, mi hija es bien celosa, tiene su genio y es digna hija de su madre”, expresó divertida.