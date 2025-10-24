HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

La popular 'Chinita', Jazmín Pinedo, compartió su emoción al mostrar el resultado final de la vivienda que edificó con su pareja, Pedro Araujo, en Uruguay.

Jazmín Pinedo se conoció con Pedro Araujo en 2023. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Jazmín Pinedo se conoció con Pedro Araujo en 2023. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La conductora de televisión Jazmín Pinedo compartió con emoción el logro de haber culminado la construcción de su casa de campo en Punta del Este, Maldonado (Uruguay), un proyecto que emprendió junto a su pareja, el empresario Pedro Araujo. A través de un video publicado en Instagram, la figura de ‘Más Espectáculos’ mostró el proceso completo de la obra, desde sus inicios hasta el resultado final, y expresó su felicidad por haber cumplido uno de sus más grandes sueños.

“Nueva meta desbloqueada. Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay. ¡Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque! Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunté: ¿Y si hacemos otra?”, escribió la también modelo, etiquetando a su novio uruguayo, con quien mantiene una relación a distancia.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

lr.pe

Jazmín Pinedo celebra la construcción de su casa junto con su novio uruguayo

Tras más de tres años de relación, Jazmín Pinedo y Pedro Araujo concretaron uno de sus proyectos personales más importantes: la construcción de una vivienda en medio de la naturaleza. La pareja celebró este importante logro y sus amigos y seguidores les desearon lo mejor para su relación.

El empresario uruguayo, quien tiene su propio emprendimiento, ha sido un gran soporte en la vida de Jazmín. Recientemente, viajó a Perú para asistir como padrino a la primera comunión de Khaleesi, la hija que la presentadora tuvo con el chico reality Gino Assereto, demostrando así la cercanía y compromiso que mantiene con la familia de su pareja.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: 'Creo que nos hemos cruzado'

lr.pe

Jazmín Pinedo no descarta tener un bebé con su novio Pedro Araujo

En una pasada edición del programa ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo conversó con ‘Choca’ Mandros sobre su relación y los planes a futuro. La popular ‘Chinita’ reveló que ya ha hablado con su novio sobre la posibilidad de agrandar la familia, aunque aclaró que no es algo que esté en sus planes inmediatos.

“Lo hemos hablado. Cuando uno está en una relación seria, piensa en el futuro, pero todo es poco a poco”, comentó con sinceridad. Además, entre risas, confesó que su hija Khaleesi aún no le ha pedido un hermanito: “No, mi hija es bien celosa, tiene su genio y es digna hija de su madre”, expresó divertida.

Notas relacionadas
Novio de Jazmín Pinedo asume importante rol en primera comunión de la hija de Gino Assereto y se luce en celebración

Novio de Jazmín Pinedo asume importante rol en primera comunión de la hija de Gino Assereto y se luce en celebración

LEER MÁS
Jazmin Pinedo conmueve al anunciar que será tía y lo celebra con emotivo post: "Por fin puedo contarles"

Jazmin Pinedo conmueve al anunciar que será tía y lo celebra con emotivo post: "Por fin puedo contarles"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

LEER MÁS
Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

LEER MÁS
Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos: “Volveremos cuando sea el momento”

Agua Marina anuncia su retiro temporal de los escenarios tras atentado en Chorrillos: “Volveremos cuando sea el momento”

LEER MÁS
María Antonieta de las Nieves y su hija exponen el maltrato laboral que afectó la salud de la actriz durante su trabajo en circo en Perú

María Antonieta de las Nieves y su hija exponen el maltrato laboral que afectó la salud de la actriz durante su trabajo en circo en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025