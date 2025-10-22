HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Espectáculos

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

La pedida de mano del youtuber Curwen a la influencer Carla Campos Salazar llamó la atención de muchos, incluida su hermana, la joven actriz que destaca en ‘Al fondo hay sitio’.

Adriana Campos Salazar se ha convertido rápidamente en uno de los personajes importantes de 'AFHS'. Foto: Composición LR/Instagram.
La reciente pedida de mano del youtuber Curwen a la influencer Carla Campos Salazar ha llamado la atención de muchos, entre ellos la hermana de la novia, la actriz Adriana Campos Salazar, conocida por interpretar a Maripaz en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

La joven de 19 años utilizó sus redes sociales para comentar la publicación de su familiar en Instagram, donde Carla compartió un collage de fotos del especial momento junto al conductor de los pódcast ‘Curwen en La República’ y ‘Todo Good’. Con un “Te amo” en los comentarios y un like, la actriz expresó su felicidad por el compromiso de su hermana mayor.

EL PODER OCULTO DE TU RESPIRACIÓN CON WANESSA CHÁVEZ Y JHAN SANDOVAL | AstroMood
Adriana Campos Salazar reacciona la pedida de mano de su hermana con youtuber Curwen. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Adriana Campos, actriz de ‘AFHS’, relata mala experiencia en su viaje a España: “Mi fracaso de hoy”

Adriana Campos Salazar reacciona a la pedida de mano de su hermana con Curwen

El “Te amo” de Adriana Campos Salazar dejó en la publicación de su hermana, generó cientos de ‘me gusta’. Sin embargo, lo que más enterneció a los usuarios fue la respuesta inmediata de Carla, quien le escribió: “Yo a ti”, dejando en evidencia la gran relación entre ambas.

Por su parte, la pareja también recibió miles de comentarios de felicitación por su compromiso. Hasta el momento, la publicación acumula casi 80.000 ‘me gusta’ a solo dos días de haberse hecho el anuncio.

La historia de amor entre Curwen y Carla Campos comenzó cuando la influencer vio un video del youtuber en TikTok donde se quejaba de una mayonesa. Según contó ella misma, le encantó la forma en que él se expresaba y decidió seguirlo en redes. Poco después, él también empezó a reaccionar a sus publicaciones. Tras conversar virtualmente, acordaron en conocerse personalmente y el amor fluyó con el correr de las semanas. 

PUEDES VER: Adriana Campos, actriz de ‘Al fondo hay sitio’, DEFIENDE a los actores peruanos tras criticas: “Pocas personas se preparan realmente”

¿Cuál es la diferencia de edad entre Curwen y su futura esposa Carla Campos Salazar?

El youtuber Curwen o Víctor Caballero, por su verdadero nombre, cuenta con 34 años y una destacada carrera en redes sociales. Por su parte, Carla Campos Salazar tiene 23 años y una fuerte suma de seguidores en TikTok e Instagram, en la que suma 485 mil y 72 mil seguidores respectivamente.

En conclusión, ambos tienen una diferencia de edad de 11 años, lo que no ha impedido de que formen una de las parejas más populares de las redes sociales.

