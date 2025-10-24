HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Tras más de un año de silencio, Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, reveló lo que realmente ocurrió dentro del hotel Westin tras polémica con Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega fueron ampayado en 2023. Foto: composición LR/difusión/
Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega fueron ampayado en 2023. Foto: composición LR/difusión/

Después de más de un año de silencio, Mariana de la Vega, la mujer que fue ampayada en 2023 junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, rompió su silencio y dio su versión de lo ocurrido aquella mañana en el hotel Westin. A través de mensajes enviados a la producción del programa 'América hoy', la joven negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con el esposo de la exreina de belleza.

“Yo fui a entrenar al Westin con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos”, aclaró la joven en conversación con la producción con el programa de América TV. Mariana de la Vega reaparece luego de que se reavivaran los comentarios sobre el caso y se cuestionara nuevamente lo que ocurrió en el reconocido hotel limeño.

TE RECOMENDAMOS

TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mujer ampayada con Gustavo Salcedo lo habría defendido tras escándalo con Maju Mantilla: '¿Por qué culpan a Gustavo?', afirmó Janet Barboza

lr.pe

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo aclara qué pasó con él dentro de hotel

La joven relató que aquel día acudió al hotel Westin para realizar una rutina de entrenamiento junto a Gustavo Salcedo, con quien compartía amistad y afinidad deportiva. Según contó, ambos usaron las instalaciones del spa y el circuito de piscina, pero ella no llegó a completar las actividades debido a una intervención médica que tenía programada.

“Nos fuimos al sauna, fuimos al circuito de piscina para hacer crioterapia, pero al final no pude hacer porque no tuve en cuenta que por la operación que me llegaron a hacer tres días después, no podía meterme al frío”, explicó.

Sin embargo, Mariana de la Vega lamentó el daño que la exposición mediática causó tanto en su entorno familiar como personal. “Con mucho respeto te pido que no me involucres más en chismes de los cuales he sido víctima y han causado daño a mí y a mi familia”, expresó.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo no descarta llevar terapia tras escándalo con Maju Mantilla: 'Todos siempre necesitamos un soporte psicológico'

lr.pe

Mariana de la Vega le responde a Janet Barboza por decir que defendió a Gustavo Salcedo

En la reciente edición de 'América hoy', Janet Barboza aseguró tener capturas de chats donde Mariana supuestamente defendía a Gustavo Salcedo y señalaba a Maju Mantilla como la infiel. Ante ello, la joven no dudó en responder con firmeza, desmintiendo cualquier participación en esos grupos o conversaciones.

“Y dile a la señora Janet que yo no soy parte de ningún plan y lo que haya hecho Gustavo, es tema suyo. Que yo no soy parte de ningún plan para hacer quedar mal a alguien o sacar la verdad de algo”, afirmó. “Lo que sea que yo haya compartido entre mi círculo queda en mi círculo. Si quieres saber más, pregúntale a la fuente de 'confianza', pero a mí ya no me escribas más porque vas a perder tiempo”, concluyó.

Notas relacionadas
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo lo habría defendido tras escándalo con Maju Mantilla: “¿Por qué culpan a Gustavo?”, afirmó Janet Barboza

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo lo habría defendido tras escándalo con Maju Mantilla: “¿Por qué culpan a Gustavo?”, afirmó Janet Barboza

LEER MÁS
Gustavo Salcedo no descarta llevar terapia tras escándalo con Maju Mantilla: "Todos siempre necesitamos un soporte psicológico"

Gustavo Salcedo no descarta llevar terapia tras escándalo con Maju Mantilla: "Todos siempre necesitamos un soporte psicológico"

LEER MÁS
Alexandra Méndez 'La Chama' responde con todo a Gustavo Salcedo luego de que negara haberla buscado por privado: "Se quedó picón"

Alexandra Méndez 'La Chama' responde con todo a Gustavo Salcedo luego de que negara haberla buscado por privado: "Se quedó picón"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Emil sorprende al afirmar que besaría a Onelia Molina, pero aclara: "No malinterpreten mis palabras, es un juego"

Emil sorprende al afirmar que besaría a Onelia Molina, pero aclara: "No malinterpreten mis palabras, es un juego"

LEER MÁS
Melissa Klug expone los motivos de sus recientes cirugías estéticas tras separación de Jesús Barco

Melissa Klug expone los motivos de sus recientes cirugías estéticas tras separación de Jesús Barco

LEER MÁS
¿Cielo Fernández rumbo al altar? Músico de Corazón Serrano sorprende al hablar de boda de la cantante: "Pronto se casa"

¿Cielo Fernández rumbo al altar? Músico de Corazón Serrano sorprende al hablar de boda de la cantante: "Pronto se casa"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

LEER MÁS
¿Qué edad tiene Ricardo Morán y cuántos años de diferencia le llevaría a su expareja Óscar Hurtado?

¿Qué edad tiene Ricardo Morán y cuántos años de diferencia le llevaría a su expareja Óscar Hurtado?

LEER MÁS
Laura Bozzo sorprende al destapar lo que Victoria, su hija mayor, piensa realmente de ella: "La responsable de todos los desastres"

Laura Bozzo sorprende al destapar lo que Victoria, su hija mayor, piensa realmente de ella: "La responsable de todos los desastres"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025