Después de más de un año de silencio, Mariana de la Vega, la mujer que fue ampayada en 2023 junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, rompió su silencio y dio su versión de lo ocurrido aquella mañana en el hotel Westin. A través de mensajes enviados a la producción del programa 'América hoy', la joven negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con el esposo de la exreina de belleza.

“Yo fui a entrenar al Westin con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos”, aclaró la joven en conversación con la producción con el programa de América TV. Mariana de la Vega reaparece luego de que se reavivaran los comentarios sobre el caso y se cuestionara nuevamente lo que ocurrió en el reconocido hotel limeño.

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo aclara qué pasó con él dentro de hotel

La joven relató que aquel día acudió al hotel Westin para realizar una rutina de entrenamiento junto a Gustavo Salcedo, con quien compartía amistad y afinidad deportiva. Según contó, ambos usaron las instalaciones del spa y el circuito de piscina, pero ella no llegó a completar las actividades debido a una intervención médica que tenía programada.

“Nos fuimos al sauna, fuimos al circuito de piscina para hacer crioterapia, pero al final no pude hacer porque no tuve en cuenta que por la operación que me llegaron a hacer tres días después, no podía meterme al frío”, explicó.

Sin embargo, Mariana de la Vega lamentó el daño que la exposición mediática causó tanto en su entorno familiar como personal. “Con mucho respeto te pido que no me involucres más en chismes de los cuales he sido víctima y han causado daño a mí y a mi familia”, expresó.

Mariana de la Vega le responde a Janet Barboza por decir que defendió a Gustavo Salcedo

En la reciente edición de 'América hoy', Janet Barboza aseguró tener capturas de chats donde Mariana supuestamente defendía a Gustavo Salcedo y señalaba a Maju Mantilla como la infiel. Ante ello, la joven no dudó en responder con firmeza, desmintiendo cualquier participación en esos grupos o conversaciones.

“Y dile a la señora Janet que yo no soy parte de ningún plan y lo que haya hecho Gustavo, es tema suyo. Que yo no soy parte de ningún plan para hacer quedar mal a alguien o sacar la verdad de algo”, afirmó. “Lo que sea que yo haya compartido entre mi círculo queda en mi círculo. Si quieres saber más, pregúntale a la fuente de 'confianza', pero a mí ya no me escribas más porque vas a perder tiempo”, concluyó.