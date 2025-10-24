HOYSuscripcion LR Focus

Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

¡No van más! ‘Ponte en la cola’, programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón, fue sacado del aire de Latina a solo tres meses de su estreno, afirmó Ric La Torre. Ambos conductores confirmaron que serán parte de ‘Arriba mi gente’. 

'Ponte en la cola', con Michelle Soifer y Ricardo Rondón, tocaba temas de la farándula peruana. Foto: Latina.
‘Ponte en la cola’, programa conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón, dedicado a temas de farándula, fue sacado del aire de Latina tras solo tres meses de su estreno, aseguró Ric La Torre. El influencer afirmó que el bajo rating y la falta de auspiciadores fue el detonante para su cancelación.

Sin embargo, ambos conductores continuarán en el canal, ya que se integrarán al programa ‘Arriba mi gente’. Esta noticia ya se hizo oficial el viernes 24 de octubre, cuando Soifer y Rondón lo anunciaron al final de su espacio en Latina y confirmaron que se unirán a Fernando Díaz y Santi Lesmes.

“Desde este lunes, a las 9 a.m. Arriba mi gente, con toda la gente”, expresaron los cuatro presentadores muy sonrientes durante la grabación de la promoción.

lr.pe

Ric La Torre afirma que ‘Ponte en la cola’ fue retirado del aire y explica los motivos

“Lo que se venía comentando se hizo realidad. ‘Arriba mi gente’ se fusiona con ‘Ponte en la cola’. Es decir, Michelle Soifer y Ricardo Rondón se van a la mañana. ¿Qué podría estar pasando? Podríamos decir que el rating no los acompaño, pero además no tenían auspiciadores”, comenzó explicando Ric La Torre en un video de TikTok.

“No había como mantener el programa en un horario de antena caliente. Ellos hacían 1 o 2 puntos de rating y no les convenían. Ahora los enviaron a la mañana y no sé en qué terminará esto”, finalizó el influencer y también conductor de ‘La noche habla’.

¿Qué dijeron Ricardo Rondón y Michelle Soifer sobre su ingreso a ‘Arriba mi gente?

Tras emitir la promoción de ‘Arriba mi gente’ con la incorporación de Michelle Soifer y Ricardo Rondón, ambos conductores se pronunciaron y expresaron su entusiasmo por esta nueva etapa en Latina. Además, aclararon que llevarán su contenido de farándula al renovado espacio matutino.

“Vamos a pasarla chévere, nos vamos a divertir y, sobre todo, habrá mucho: ‘No, no, no, no’”, sostuvo Rondón. “Por supuesto que va a haber espectáculo, vamos a hablar de todo y lo más importante, es que se van a divertir. Mandarles un beso a todos ustedes “, concluyó Soifer.

