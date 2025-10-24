HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla revela que desea volver a la televisión pese a su polémica salida de 'Arriba Mi Gente': “Ojalá, si Dios quiere”

La exreina de belleza habló sobre sus proyectos personales y dio una noticia esperanzadora a sus seguidores, quienes desean volver a verla en la conducción de un programa televisivo.

Maju Mantilla no descarta volver a conducir un programa televisivo.
Maju Mantilla no descarta volver a conducir un programa televisivo. | Foto: composición LR/Arriba Mi Gente

Maju Mantilla expresó su deseo de regresar a la televisión, pese a su polémica salida del programa 'Arriba mi gente' y a su ausencia de los reflectores tras los recientes escándalos en los que se vio involucrada. En un video difundido por el creador de contenido Ric La Torre en TikTok, se mostró a la exreina de belleza cercana, sonriente y entusiasmada por volver a conectarse con sus seguidores, quienes manifiestan que la extrañan como conductora de programas de entretenimiento.

El deseo de Maju Mantilla de volver a la televisión

Cuando fue abordada por un periodista, Maju Mantilla, con un tono alegre, habló sobre los proyectos personales y comerciales que continúa desarrollando. Además, destacó el cariño recibido por parte de sus seguidores, quienes expresan cuánto la extrañan en su faceta de conductora de programas de espectáculos.

PUEDES VER: Maju Mantilla, entre lágrimas, anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica por supuesta infidelidad: "Me siento muy afectada"

''Ay, siempre agradecida. Trabajando. Una marca que me gusta que uso. Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo'', indicó.

Al ser consultada sobre un posible regreso a la televisión, Maju Mantilla respondió con entusiasmo y esperanza, sin descartar la posibilidad de volver a la conducción en un futuro cercano: ''Bueno, ojalá. Si Dios quiere'', señalo.

PUEDES VER: Fernando Díaz se entera en vivo de la renuncia de Maju Mantilla en 'Arriba mi gente' y reacciona indignado: "Duele, fastidia y molesta"

Las polémicas en las que estuvo envuelta en los últimos meses provocaron su salida de la TV

Tras su separación con Gustavo Salcedo y los múltiples rumores de infidelidad en los que se vio involucrada —e incluso vinculaciones con otros personajes del medio—, Maju Mantilla decidió dar un paso importante en su carrera en televisión al cerrar una sólida etapa en ‘Arriba mi gente’, programa en el que se ganó el cariño del público gracias a su carisma frente a las cámaras.

Sus problemas personales con el empresario y expareja la llevaron a tomar la decisión de alejarse de la TV, pese a que muchos medios de espectáculo seguían hablando de ella. Además, en su momento manifestó no sentirse bien sentimentalmente por las constantes críticas negativas hacia su persona.

Las disculpas aceptadas a su expareja Gustavo Salcedo

Mientras se retiraba del lugar, Maju Mantilla fue abordada por varios periodistas que no dudaron en preguntarle sobre las disculpas de su expareja, Gustavo Salcedo, quien recientemente expresó su arrepentimiento por los conflictos expuestos en los medios. Ante ello, la exmodelo intentó mantener la paciencia y la compostura cuando fue consultada por la situación.

“Ay, no, chicos, perdón, disculpen. Tengo que trabajar, sí, claro que sí. Perdón, cuidado, no te vayas a caer”, expresó Maju Mantilla mientras era abordada por las cámaras. Instantes después, cuando se disponía a subir a su auto, respondió brevemente a la pregunta sobre si aceptaba las disculpas de Gustavo Salcedo: “Sí”, fue su inesperada respuesta antes de retirarse del recinto al que se encontraba.

