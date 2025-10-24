Maju Mantilla expresó su deseo de regresar a la televisión, pese a su polémica salida del programa 'Arriba mi gente' y a su ausencia de los reflectores tras los recientes escándalos en los que se vio involucrada. En un video difundido por el creador de contenido Ric La Torre en TikTok, se mostró a la exreina de belleza cercana, sonriente y entusiasmada por volver a conectarse con sus seguidores, quienes manifiestan que la extrañan como conductora de programas de entretenimiento.

El deseo de Maju Mantilla de volver a la televisión

Cuando fue abordada por un periodista, Maju Mantilla, con un tono alegre, habló sobre los proyectos personales y comerciales que continúa desarrollando. Además, destacó el cariño recibido por parte de sus seguidores, quienes expresan cuánto la extrañan en su faceta de conductora de programas de espectáculos.

''Ay, siempre agradecida. Trabajando. Una marca que me gusta que uso. Hay muchas responsabilidades que tengo, muchas cosas que tengo que cumplir y siempre comprometida con mi trabajo'', indicó.

Al ser consultada sobre un posible regreso a la televisión, Maju Mantilla respondió con entusiasmo y esperanza, sin descartar la posibilidad de volver a la conducción en un futuro cercano: ''Bueno, ojalá. Si Dios quiere'', señalo.

Las polémicas en las que estuvo envuelta en los últimos meses provocaron su salida de la TV

Tras su separación con Gustavo Salcedo y los múltiples rumores de infidelidad en los que se vio involucrada —e incluso vinculaciones con otros personajes del medio—, Maju Mantilla decidió dar un paso importante en su carrera en televisión al cerrar una sólida etapa en ‘Arriba mi gente’, programa en el que se ganó el cariño del público gracias a su carisma frente a las cámaras.

Sus problemas personales con el empresario y expareja la llevaron a tomar la decisión de alejarse de la TV, pese a que muchos medios de espectáculo seguían hablando de ella. Además, en su momento manifestó no sentirse bien sentimentalmente por las constantes críticas negativas hacia su persona.

Las disculpas aceptadas a su expareja Gustavo Salcedo

Mientras se retiraba del lugar, Maju Mantilla fue abordada por varios periodistas que no dudaron en preguntarle sobre las disculpas de su expareja, Gustavo Salcedo, quien recientemente expresó su arrepentimiento por los conflictos expuestos en los medios. Ante ello, la exmodelo intentó mantener la paciencia y la compostura cuando fue consultada por la situación.

“Ay, no, chicos, perdón, disculpen. Tengo que trabajar, sí, claro que sí. Perdón, cuidado, no te vayas a caer”, expresó Maju Mantilla mientras era abordada por las cámaras. Instantes después, cuando se disponía a subir a su auto, respondió brevemente a la pregunta sobre si aceptaba las disculpas de Gustavo Salcedo: “Sí”, fue su inesperada respuesta antes de retirarse del recinto al que se encontraba.