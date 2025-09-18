La renuncia en vivo de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente' sacudió no solo a los televidentes, sino también a sus propios compañeros de set. Este miércoles 18 de septiembre, la exMiss Mundo anunció entre lágrimas su salida del programa, visiblemente afectada por los rumores que la vinculan con supuestas infidelidades hacia su aún esposo, Gustavo Salcedo.

Fernando Díaz, conductor del espacio matutino y colega cercano de Maju, no ocultó su incomodidad ante la situación. "Duele, fastidia y molesta", expresó sobre los comentarios que habrían precipitado la decisión de su compañera. Cabe recordar que él mismo fue señalado como uno de los involucrados en el escándalo, según declaraciones de la productora Verónica Alcántara, quien aseguró tener acceso a presuntos chats comprometedores, aunque nunca presentó pruebas concretas.

TE RECOMENDAMOS La vida después de la muerte con JHAN SANDOVAL y MARTINA CARRILLO | AstroMood

Fernando Díaz indignado ante la renuncia en vivo de Maju Mantilla a 'Arriba mi gente'

"Me ha tomado por sorpresa. No es algo planificado, no me lo veía venir", expresó con evidente consternación Fernando Díaz, luego de que Maju Mantilla anunciara en plena transmisión en vivo su renuncia a 'Arriba mi gente'. La exMiss Mundo decidió dar un paso al costado en medio de la tormenta mediática que atraviesa en su vida personal, marcada por rumores de infidelidad y una creciente presión pública.

En ese contexto, Díaz se refirió a las especulaciones que rodean la salida de su compañera, cuyo nombre comenzó a circular en la polémica luego de que Magaly Medina afirmara que Gustavo Salcedo habría confirmado una supuesta infidelidad con el productor del programa, Christian Rodríguez Portugal. "Uno puede ser de piedra a veces, pero duele, fastidia y molesta", comentó el conductor, quien también se solidarizó con Maju al recordar que él también ha sido blanco de rumores. "Desde mi experiencia personal, de mí se han dicho cosas intrascendentes, cosas que son mentiras, que no vale la pena siquiera responder a esta gente que está en una cloaca, una acequia y solamente quieren figuración", sentenció.

Fernando Díaz destaca el profesionalismo de Maju Mantilla tras renuncia a 'Arriba mi gente'

Fernando Díaz, al igual que Santi Lesmes —también conductor de 'Arriba mi gente' y gran amigo de Maju Mantilla— no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas sentidas palabras en su despedida. En plena transmisión en vivo, destacó no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana. "Yo solamente quiero decir que eres una extraordinaria persona, que eres la mejor compañera de trabajo que he tenido; disciplinada, trabajadora, sumamente esforzada. Cada cosa que has hecho aquí ha dejado una huella. Destaco tu profesionalismo", expresó.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Así, tras más de tres años al frente del programa matutino de Latina, Maju Mantilla se despide oficialmente de 'Arriba mi gente' desde este jueves 18 de septiembre. La exMiss Mundo debutó en el espacio el 2 de febrero de 2023, en una edición que marcó un repunte en el rating. Su llegada fue recibida con entusiasmo por el público, no solo por su carisma y cercanía, sino también por el recuerdo imborrable de su coronación como Miss Mundo en 2004, un logro que sigue siendo motivo de orgullo nacional.