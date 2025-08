Melcochita confiesa en 'El valor de la verdad' que apareció en un show privado en Colombia sin saber que sería para el narcotraficante Pablo Escobar. "Me llevaron al hotel y luego al noveno piso, con todos en smoking. Ahí me di cuenta de que era el bravo", detalló el cantante cómico.

Melcochita también contó que el show estaba dedicado exclusivamente a su hijo, quien disfrutaba especialmente de la interpretación de la canción 'Pegaso'. Durante la presentación, se acercó a él para cantarla juntos. "Si le decía (a Pablo) que cantaba mal, me convertían en ducha", reveló el humorista.

Melcochita afirma su encuentro con Pablo Escobar

Melcochita sorprendió con una revelación en 'El valor de la verdad', donde contó cómo llegó a Cali para una presentación especial. Según relató, en ese entonces trabajaba con Tulio Loza en Colombia, y fue convocado para un show solicitado por el nieto del temido narcotraficante Pablo Escobar, quien era fanático de su canción “Pegaso”.

“Cuando salí a cantar, él (su hijo) se paró a cantar. Si le decía (a Pablo) que cantaba mal, me convertían en ducha”, indicó el músico y cómico, confesando el temor que sintió al encontrarse frente a frente con el líder del cartel de Medellín.

¿Melcochita fue contratado por otro narcotraficante?

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, reveló que no solo tuvo un encuentro con Pablo Escobar, sino también con otro reconocido narcotraficante colombiano durante una de sus presentaciones en el extranjero. “Cuando iba a dar un concierto, me llaman y me dicen que era el cumpleaños del señor Felipe, un narco bravo de Colombia, que me conocía y que vaya a saludarlo. Me llevaron, me abrazó y, cuando acabé, el guardaespaldas me dio un sobre con 3.000 dólares”, señaló el también comediante.

En ese contexto, el músico confesó que incluso le ofrecieron involucrarse en actividades ilegales. “Me dijeron: ‘Lleva esta maleta y te ganas 50.000 dólares’. Yo les dije que no. Puedo pasar una o dos veces, pero luego te pescan. Por eso muchos artistas caían. Cuando uno llega a Estados Unidos desde Perú y Colombia, te revisan todo”, recordó Melcochita.