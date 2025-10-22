HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

“Los gastos los paga mi esposo (Albert Mota)”, señalo la exmodelo Lesly Castillo, exnovia de Mauricio Diez Canseco, quien organizó una tremenda fiesta de cumpleaños para su hija.

Alber Mota es el empresario y esposo de Lesly Castillo, quienes radican en Arequipa. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Lesly Castillo saltó a la fama en la farándula nacional en 2010 tras su romance con Mauricio Diez Canseco, popular empresario peruano y dueño de la cadena Rustika. En ese entonces, ella tenía apenas 22 años. Sin embargo, abandonó el mundo de la televisión para radicar en Arequipa, donde desde hace siete años disfruta de una vida de lujo junto a su esposo, el empresario minero Albert Mota.

Recientemente, su hija Chiara cumplió 4 años y el millonario no escatimó gastos para celebrarlo a lo grande. Según reveló Magaly Medina en su programa, tras conversar con una organizadora de eventos, el esposo de Lesly Castillo habría desembolsado alrededor de S/ 80.000 para su realización de esa fiesta.

EL PODER OCULTO DE TU RESPIRACIÓN CON WANESSA CHÁVEZ Y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Lesly Castillo presume costoso regalo que su esposo empresario le dio a sus 'bebés': "Esto es para ellas"

¿Qué hubo en la fiesta de cumpleaños de la hija de Lesly Castillo que habría costado S/80.000, según Magaly?

La pequeña Chiara, segunda hija de Lesly Castillo y el empresario Albert Mota, tuvo una celebración por todo lo alto. La exmodelo se encargó personalmente de la organización y dejó los gastos en manos de su esposo minero. “La encargada de todo lo que puedes ver, soy yo, y los gastos lo paga mi esposo. Él siempre me engríe; yo solo digo: se va a hacer esto, esto, esto, etc.”, contó Castillo a las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’.

El cumpleaños de la niña se realizó en las instalaciones exteriores de uno de los hoteles más exclusivos de Arequipa, donde instalaron un enorme toldo, inflables, zona para las fotos, bailarinas y grupo de ballet. También hubo una mesa para que las niñas hagan pulseras, carritos de snacks con salchipapas y hot dogs, buffet, anticuchos, parrillas y un show infantil. Como broche final, al reventar la piñata, los pequeños invitados encontraron mochilas, tomatodos y cajitas musicales como sorpresas.

Ante esto, Lesly destacó ante el programa de Magaly Medina la vida de ensueño que lleva gracias su esposo. “Yo ya no soy la Lesly de antes. Es como de verdad si he cambiado totalmente de vida. Le doy gracias a Dios que me ha tocado un buen esposo. No me es infiel, siempre está conmigo. Estoy superbendecida. Yo creo que los hombres, cuando te aman, lo demuestran”, declaró la exmodelo halagando a su esposo minero. Añadió también que a él no le gustan las cámaras. “Prefiere evitarlo. No le gusta, es todo lo contrario a mí. Así él me quiere, me acepta”, compartió.

PUEDES VER: Lesly Castillo: ¿quién es Albert Mota, el acaudalado empresario arequipeño que la conquistó?

¿Quién es el empresario minero Albert Mota, esposo de Lesly Castillo?

Albert Mota y Lesly Castillo contrajeron matrimonio en 2019 y desde ese entonces llevan una vida de ensueño. Según el programa de Magaly Medina, años atrás se aseguró que el empresario gastó casi medio millón de soles en la realización de su boda.

Fruto de su amor tuvieron dos años y, según las imágenes en Instagram de la exmodelo, el hombre de negocios suele llevarlas a viajar por distintas partes del mundo.  

Aunque Mota mantiene un perfil bajo y evita las cámaras, se sabe que es un exitoso empresario minero con varios años en el rubro. Lesly contó que los dos se conocieron en 2006, cuando él se convirtió primero en su mejor amigo y, con el tiempo, en su esposo. “Estoy muy enamorada, me cambiaron mi vida, mi hija y mi esposo”, señaló.  

La familia vive en una residencia de dos pisos de casi 1.000 metros cuadrados, tal como registró el programa de Magaly Medina. La propiedad cuenta con piscina, closets del tamaño de una habitación y cientos de prendas de diseñador.  

