Melissa Klug se renueva tras su separación de Jesús Barco. Luego de anunciar el fin de su relación y generar confusión al borrar el comunicado pocos minutos después, la popular 'Blanca de Chucuito' confirmó su distanciamiento del futbolista. Ahora, este 21 de octubre, sorprendió al revelarse que se ha sometido a más de una cirugía estética, incluyendo una remodelación costal.

Los detalles de su transformación fueron presentados en el programa de Magaly Medina, donde se mostró un video en el que la propia Klug afirma: "Estoy tuneada. Me duele hasta el ojo que respiro". Además, su cirujana plástica brindó información detallada sobre los procedimientos realizados, marcando así el inicio de una nueva etapa para la empresaria.

¿Qué retoques estéticos se hizo Melissa Klug tras separarse de Jesús Barco?

Según la cirujana plástica Roma Coletti, Melissa Klug se sometió recientemente a una serie de intervenciones estéticas que incluyen reducción de mamas, abdominoplastia para tratar fibrosis generada por procedimientos anteriores, y una remodelación costal, técnica que modifica la forma y estructura de las costillas. "Hace tiempo quería verse más regia", comentó la especialista sobre la decisión de la empresaria.

Coletti también precisó que Klug se encuentra en pleno proceso de recuperación y que aún no está lista para mostrarse públicamente. "Quizás en dos semanas va a poder mostrar", señaló, dejando entrever que los resultados de la transformación podrían revelarse pronto.

Cirujana expone riesgos del caso de Melissa Klug

La cirujana de Melissa Klug explicó que el caso de la empresaria requirió una planificación minuciosa debido a los riesgos que implicaba intervenirla quirúrgicamente. "Es una paciente que ya ha tenido seis hijos, tiene cirugías previas, tenía fibrosis abdominal —formación excesiva de tejido cicatricial en la región del abdomen—, comorbilidades, resistencia a la insulina, hipotiroidismo que le impedían mantener su peso. Incluso hemos estado como un mes con cámara hiperbárica para tratar de tener mejores resultados", detalló en declaraciones para 'Magaly TV, la firme'.

Respecto a las razones que motivaron a Klug a someterse a este conjunto de procedimientos, Coletti teorizó que se trataría de un proceso de renovación personal. "Es como una reseteada. De repente el tema de inseguridades, volver a empezar... Ella puede lucir mejor la ropa, sobre todo después de que la hayan criticado por el vestido rosa. Seguro va a querer salir a lucir", comentó.